На дочку Оли Поляковой набросились в сети за лишний вес (видео)

В комментариях некоторые не узнали Машу, но фанаты певицы тут же заступились за девушку

Популярная певица Оля Полякова, которая недавно шествовала во главе украинской колонны на ЛГБТ-прайде в Лондоне, провела совместную тренировку со старшей дочерью. Фигуру 18-летней Марии бурно обсуждают в комментариях.

Видео с занятием Оли и Маши Поляковых опубликовано на странице певицы в Instagram. Все упражнения мама с дочкой выполняли под руководством тренера.

Так, в ролике Полякова и ее старшая дочь провели полноценную тренировку, засняв на камеру. В комментариях некоторые пользователи отметили, что фигура Маши несколько изменились. Правда, преданные поклонники певицы мгновенно заступились за девушку и щедро отсыпали комплиментов обеим.

Вот что написали украинцы в комментариях к публикации Оли Поляковой, где она тренируется вместе с дочкой Марией:

"Я не узнала Машу, подумала женщина, ей нужно отдохнуть";

"Ничего страшного, со многими бывает, когда меняют страну, питание, поправляются, потом берут себя в руки, меняют привычки и худеют";

"Мама – пример для Машеньки";

"Маша, никого не слушай! Ты формируешься как женщина сейчас и у тебя отличные формы";

"Женщины, которые пишут "Мама выглядит лучше дочки", вы не в своем уме?"

Напомним, старшая дочь Оли Поляковой пошла по стопам звездной мамы, увлекшись музыкой. Сейчас Мария обучается в университете Goldsmiths в Лондоне.

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