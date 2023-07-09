Кокошник появился не сразу: как менялся стиль певицы Оли Поляковой (фото)

Артистка не боится экспериментов с внешностью, но уже много лет остается верна блонду

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно возглавила украинскую колону ЛГБТ-прайда в Лондоне, делала первые шаги в отечественный шоу-бизнес в начале нулевых. За это время имидж звезды неоднократно менялся.

"Телеграф" рассказывает, какой была Оля Полякова в начале своего творческого пути и что произошло со стилем певицы в ее 44 года. Кокошник – уже ушедшая в историю часть образов артистки, возник не сразу.

С детства Оля Полякова росла творческой личностью и даже поучаствовала в популярном некогда киножурнале "Ералаш". Уроженка Винницы получила красный диплом местного музыкального училища культуры и искусств им. Леонтовича (специальность — хоровое дирижирование), а затем окончила уже столичный вуз – Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Олю Полякову легко узнать на архивных фото

И хотя первый альбом исполнительницы был подготовлен в 2000 году, а клипы транслировались в программе "Территория А", популярность пришла не сразу. Ранние видеоработы Поляковой малоизвестны, образ суперблондинки возник лишь в 2008 году с выпуском одноименного сингла. Бантики, обручи, мини, рюши, много розового цвета, завитые волосы или каре, но обязательно оттенок блонд: так можно охарактеризовать стиль Поляковой в тот период.

Поворотный виток карьеры Поляковой происходит в 2013 году, когда она выпускает песню Russian Style. Тогда появляется длинная коса и кокошник, карьера артистки начинает набирать обороты. Выходят такие хиты, как "Шлепки", "Люли", ""Первое лето без него".

Оля Полякова в начале карьеры и сейчас (фото)

Стиль певицы очень изменился

Артистка всегда любила эксперименты с образами

И раньше, и сейчас Полякова подчеркивает в нарядах красоту своих ног

Из суперблондинки в гламурную поп-диву

От образа глупышки-блондинки не осталось ничего

Полякова сохраняет роскошную фигуру по сей день

От первого появления кокошника до имиджа "взрослой девочки"

Кокошники Поляковой всегда были очень эффектными

Особое место в творчестве артистки занимает песня "Королева ночи" (2019 год), которая внесла "королевские" нотки в головной убор. Наряды в духе 80-х и 90-х выбирает Полякова и в более поздних клипах ("Взрослая девочка", "Эй, секундочку").

Изредка у Поляковой появляются лирические композиции, а значит поклонники могут насладиться более утонченными и женственными нарядами певицы. Откровенные образы всегда были в арсенале Оли Поляковой: то яркие в стиле пин-ап, то более гламурные и соблазнительные, с обилием страз или эффектным латексом… Все эти годы звезда сохраняет роскошную фигуру, поэтому смело демонстрирует свои формы в клипах и фотосессиях.

После начала полномасштабной российско-украинской войны 2022 году стиль артистки снова изменился. Традиционный для ее имиджа кокошник был публично сожжен. Теперь Оля Полякова предстает перед украинцами в образах суперженщины и воительницы.

Оля Полякова: фото раньше и сегодня

Экстравагантности артистке не занимать

Сейчас ярко-розовых нарядов у Поляковой практически нет

Эволюция образов Поляков: от суперблондинки до суперженщины

С кокошниками окончательно покончено

Певица стала более женственной и элегантной

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась внешность украинской певицы Насти Каменских. От имиджа солистки дуэта "Потап и Настя" совсем ничего не осталось.