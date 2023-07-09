Кокошник з’явився не відразу: як змінювався стиль співачки Олі Полякової (фото)

Артистка не боїться експериментів із зовнішністю, але вже багато років залишається вірною блонду

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно очолила українську колону ЛГБТ-прайду в Лондоні, робила перші кроки у вітчизняний шоу-бізнес на початку нульових. За цей час імідж зірки неодноразово змінювався.

"Телеграф" розповідає, якою була Оля Полякова на початку свого творчого шляху та що сталося зі стилем співачки у її 44 роки. Кокошник – частина образів артистки, що вже пішла в історію, виник не відразу.

З дитинства Оля Полякова зростала творчою особистістю і навіть взяла участь у популярному колись кіножурналі "Єралаш". Уродженка Вінниці здобула червоний диплом місцевого музичного училища культури та мистецтв ім. Леонтовича (спеціальність – хорове диригування), а потім закінчила вже столичний виш – Київський національний університет культури за класом естрадного вокалу.

Олю Полякову легко впізнати на архівних фото

І хоча перший альбом виконавиці був підготовлений у 2000 році, а кліпи транслювалися у програмі "Територія А", популярність прийшла не одразу. Ранні відеороботи Полякової маловідомі, образ суперблондинки виник лише у 2008 році з випуском однойменного синглу. Бантики, обручі, міні, рюші, багато рожевого кольору, завите волосся чи каре, але обов’язково відтінок блонд: так можна охарактеризувати стиль Полякової у той період.

Поворотний виток кар’єри Полякової відбувається у 2013 році, коли вона видає пісню Russian Style. Тоді з’являється довга коса й кокошник, кар’єра артистки починає набирати обертів. Виходять такі хіти, як "Шлепки", "Люли", "Первое лето без него".

Оля Полякова на початку кар’єри і зараз (фото)

Стиль співачки дуже змінився

Артистка завжди любила експерименти з образами

І раніше, і зараз Полякова підкреслює вбранням красу своїх ніг

З суперблондинки до гламурної поп-діви

Від образу дурниці-блондинки не залишилося нічого

Полякова зберігає розкішну фігуру досі

Від першої появи кокошника до іміджу "дорослої дівчинки"

Кокошники Полякової завжди були дуже ефектними

Особливе місце у творчості артистки посідає пісня "Королева ночи" (2019 рік), яка внесла "королівські" нотки до головного убору. Вбрання у дусі 80-х і 90-х обирає Полякова й у пізніших кліпах ("Взрослая девочка", "Эй, секундочку").

Зрідка у Полякової з’являються ліричні композиції, а отже шанувальники можуть насолодитися витонченішими та жіночнішими вбраннями співачки. Відверті образи завжди були в арсеналі Олі Полякової: то яскраві у стилі пін-ап, то більш гламурні й спокусливі, з великою кількістю страз чи ефектним латексом… Усі ці роки зірка зберігає розкішну фігуру, тому сміливо демонструє свої форми у кліпах та фотосесіях.

Після початку повномасштабної російсько-української війни в 2022 році стиль артистки знову змінився. Традиційний для її іміджу кокошник був публічно спалений. Тепер Оля Полякова постає перед українцями в образах супержінки та войовниці.

Оля Полякова: фото раніше та сьогодні

Екстравагантності артистці не позичати

Зараз яскраво-рожевих нарядів у Полякової практично немає

Еволюція образів Полякової: від суперблондинки до супержінки

З кокошниками остаточно покінчено

Співачка стала більш жіночною й елегантною

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