Оля Полякова стане тещею: 20-річна донька співачки оголосила про заручини, що відомо про обранця (фото, відео)

Маша Полякова показала фото із заручин зі своїм обранцем

Старша донька співачки Олі Полякової 20-річна Маша Полякова оголосила про заручини. Дівчина опублікувала в Instagram романтичні кадри з яхти, на яких видно її обранця та обручку, яку він їй подарував і запропонував вийти за нього заміж.

У ролику довговолосий кучерявий хлопець виглядає з нижньої палуби, тримаючи в руках милий букет квітів. Він звертається до Маші з теплими словами, а потім піднімається до неї та пропонує їй стати його дружиною. Маша погоджується та підставляє руку для обручки.

У підписі до відео Полякова-молодша відзначила сторінку хлопця та написала, що любить його. Варто зазначити, що обранця Марії звуть Еден Пассареллі. Судячи зі сторінки, він музикант-початківець. До речі, хлопець у своїх соцмережах також опублікував відео із заручин із Машею Поляковою.

Сама Оля Полякова поки не коментувала заручини старшої дочки Маші. Зазначимо, що раніше Марія розповідала в соцмережах про іншого свого бойфренда Микиту, а про Едена у неї не було постів. Тож підписники розділилися на два табори — одні вітають дівчину з новим статусом нареченої, інші впевнені, що це жарт і Маша просто вирішила всіх розіграти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дочку Олі Полякової Марію. Вона заробляє собі життя на розкладах Таро.