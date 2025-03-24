"Що з літ — то з розуму": українці захейтили Полякову за відверте фото на обкладинці Playboy
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Користувачі хейтять співачку за "ретушоване фото"
Відома українська співачка Оля Полякова, яка влітку 2024 повернулася до ваги, у якій вона була 25 років тому, з’явилася на обкладинці Playboy Ukraine. Зараз зірці 46 років і вона прикрасила легендарний чоловічий журнал відвертими знімками. Проте, не всім користувачам це сподобалося.
У коментарях під дописом зірки в Instagram більшість позитивних коментарів. Проте, знайшлися й ті, хто вважає, що на фото багато фотошопу, а груди співачки — несправжні.
Хтось вважає, що на світлинах надто багато ретуші, а хтось пише, що вік Олі Полякової не дозволяє їй викладати подібні знімки у соцмережі.
- "Перебір ретуші. Її впізнати неможливо".
- "Ну голосу немає, то хоч покаже роботу пластичного хірурга".
- "Один хірург з Алхім. Жарт".
- "Мати рідна, ну фотошоп такий, що ніби Поляковій знову 18. Чесно, крінж якийсь, ну якщо фотошопити, то з розумом, а не робити з тітки дівчинку. Кому цікаво дивитися на тітку під 40, де обличчя 18-річної дівчини?"
- "Що з літ — то з розуму. Вже доньки кращі моделі, навіщо так себе опускати".
Однак позитивних коментарів набагато більше. Користувачі захоплюються красою Полякової та її титанічною працею, адже мати таке тіло після сорока, за словами підписників, — дуже складно.
- "Яка ж розкішна!!"
- "І справді — жінки після 40 — це розкіш. Оля — приклад для кожної з нас…."
- "Вау! Шикарна! Краса в молодості від природи, краса після 40-ка від титанічної праці над собою!".
- "Це підпал! Шикарно, фантастично, суперово виглядаєте, Олю! Просто ракета, бомба, петарда".
Співачка з'явилася на обкладинці Playboy вперше. "Полякова, якій цьогоріч виповнилося 46, доводить: справжня краса не має віку. Співачка зараз у своїй найкращій формі. І на власному прикладі демонструє, що фантастичне тіло — це не про цифри в паспорті, а про сильне бажання та наполегливу працю", — зазначено на сторінці Playboy Ukraine у Фейсбук.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про доньку Олі Полякової. Зараз дівчині 20 років і вона співає у рок-гурті і отримує багато хейту.