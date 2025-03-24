"Що з літ — то з розуму": українці захейтили Полякову за відверте фото на обкладинці Playboy

Користувачі хейтять співачку за "ретушоване фото"

Відома українська співачка Оля Полякова, яка влітку 2024 повернулася до ваги, у якій вона була 25 років тому, з’явилася на обкладинці Playboy Ukraine. Зараз зірці 46 років і вона прикрасила легендарний чоловічий журнал відвертими знімками. Проте, не всім користувачам це сподобалося.

У коментарях під дописом зірки в Instagram більшість позитивних коментарів. Проте, знайшлися й ті, хто вважає, що на фото багато фотошопу, а груди співачки — несправжні.

Хтось вважає, що на світлинах надто багато ретуші, а хтось пише, що вік Олі Полякової не дозволяє їй викладати подібні знімки у соцмережі.

"Перебір ретуші. Її впізнати неможливо".

"Ну голосу немає, то хоч покаже роботу пластичного хірурга".

"Один хірург з Алхім. Жарт".

"Мати рідна, ну фотошоп такий, що ніби Поляковій знову 18. Чесно, крінж якийсь, ну якщо фотошопити, то з розумом, а не робити з тітки дівчинку. Кому цікаво дивитися на тітку під 40, де обличчя 18-річної дівчини?"

"Що з літ — то з розуму. Вже доньки кращі моделі, навіщо так себе опускати".

Оля Полякова на обкладинці квітневого Playboy Ukraine

Однак позитивних коментарів набагато більше. Користувачі захоплюються красою Полякової та її титанічною працею, адже мати таке тіло після сорока, за словами підписників, — дуже складно.

"Яка ж розкішна!!"

"І справді — жінки після 40 — це розкіш. Оля — приклад для кожної з нас…."

"Вау! Шикарна! Краса в молодості від природи, краса після 40-ка від титанічної праці над собою!".

"Це підпал! Шикарно, фантастично, суперово виглядаєте, Олю! Просто ракета, бомба, петарда".

Співачка з'явилася на обкладинці Playboy вперше. "Полякова, якій цьогоріч виповнилося 46, доводить: справжня краса не має віку. Співачка зараз у своїй найкращій формі. І на власному прикладі демонструє, що фантастичне тіло — це не про цифри в паспорті, а про сильне бажання та наполегливу працю", — зазначено на сторінці Playboy Ukraine у Фейсбук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про доньку Олі Полякової. Зараз дівчині 20 років і вона співає у рок-гурті і отримує багато хейту.