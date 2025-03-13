Зрадниця Ані Лорак вийшла заміж за африканського шамана: що відомо про її другого чоловіка (фото)

Співачка стала дружиною інструктора з йоги

Російська співачка з українським корінням Ані Лорак, яка колись отримала звання Народної артистки України, вдруге вийшла заміж. Обранцем співачки став іспанський інструктор з йоги, актор та модель, таролог Ісаак Віджраку. Чоловік зробив пропозицію артистці на день народження — восени 2024 року. А тепер стало відомо, що вони влаштували таємне весілля на Мальдівах.

"Телеграф" розповість, що відомо про новоспеченого чоловіка Ані Лорак та про те, як розвивалися їхні стосунки.

Лорак та її друге весілля — що відомо

У 2019 році після 10 років офіційного шлюбу та народження доньки співачка Ані Лорак розлучилася зі своїм турецьким чоловіком Муратом Налчаджіоглу. Він залишився в Києві, а вона ще стрімкіше будувала кар’єру в російському шоу-бізнесі. У 2023 році стало відомо, що Лорак, яка отримала російський паспорт, почала відносини з іспанцем Ісааком Віджраку.

Співачка час від часу публікувала в соцмережах милі фото з коханим, влаштовувала з ним романтичні фотосесії та показувала, що він добре ладнає з її дочкою від попереднього шлюбу Софією. А вже у вересні 2024 року у день народження Лорак обранець зробив їй пропозицію руки та серця, і, звичайно ж, співачка погодилася.

А вже 13 березня 2025 року у російських пабліках поширили весільні фото Ані Лорак та Ісаака Віджраку. Виявилося, що вони влаштували свято на двох на Мальдівах ще 14 лютого — на День закоханих. На знімках можна помітити, що артистка вдруге одягла білу весільну сукню дуже відвертого фасону, її обранець теж був у всьому білому.

Зазначимо, що після того, як інструктор з йоги освідчився співачці, вона в інтерв’ю російському журналу "ОК" зізналася, що більше не хоче пишних весіль.

"У мене вже був досвід весілля на 200 осіб, більше половини з них потім навіть не згадали, що були там. Багато людей тоді опинилися на весіллі "співачки Ані Лорак", і для них це було найважливіше. Тому цього разу хотілося щирості, інтимності та відчуття справжності, тільки для себе", — розповіла тоді Лорак, і, очевидно, втілила свою мрію.

Що відомо про Ісаака Віджраку?

Ісаак Віджраку народився в Барселоні 27 грудня 1977 року. Його мати була з Каталонії, а батько родом з африканської республіки Того. Сам він частіше називає себе нащадком африканських шаманів, аніж іспанцем.

Відомо, що він виріс у багатодітній родині, з 16 років переїхав до Лондона та хапався за будь-яку роботу, навіть не знаючи англійської мови. Ісаак мріяв підкорити Голлівуд, проте перші зйомки у кіно розчарували його в акторській кар’єрі. Також він пробував себе у ролі моделі, навіть переміг на іспанському конкурсі краси.

Проте кар’єру збудував у зовсім іншій сфері. Після модельного та акторського бізнесу він у якийсь момент зацікавився нетрадиційною медициною та духовними практиками. Спілкування з гуру надихнуло його на "дотик до душ інших людей".

З часом Ісаак Віджрак оселився на Ібіці і сформував власну методику "лікування" людей, яка включає йогу, масаж, дихальну гімнастику, нумерологію і хіромантію. Відомо також, що новий чоловік Лорак працює з картами Таро і своїми руками виготовляє талісмани для покращення карми, які продає під брендом Numegy.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає елітний особняк Ані Лорак у Підмосков’ї. Після життя в інтернаті співачка купила собі розкішні хороми.