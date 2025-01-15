Після інтернату у розкішні хороми: як виглядає елітний особняк Ані Лорак у Підмосков’ї (фото)

Вартість такого особняка може сягати 4-5 мільйонів доларів.

Відома співачка Ані Лорак, яка отримала російський паспорт і обрала жити і будувати кар’єру в Росії, незважаючи на війну, давно оповита славою зрадниці і запроданки. Артистка вже давно оселилася у Підмосков’ї, купивши собі розкішний будинок у елітному селищі Agalarov Estate.

"Телеграф" розповість, як виглядають хороми під Москвою, в яких тепер мешкає уродженка Чернівців та вихованка спеціалізованого інтернату Ані Лорак.

Ані Лорак — від інтернету до розкішних хоромів у Підмосков’ї

Ані Лорак — народилася у бідній багатодітній родині у Чернівцях. Через важке матеріальне становище мати змушена була віддати дівчинку в інтернат, де її хоча б годували. Однак від неї не відмовилися та навідували в цьому місці.

Після того, як талановиту 14-річну Кароліну Куєк помітив відомий продюсер Юрій Фальоса, її життя круто змінилося. Він став її першим чоловіком та продюсером, який подарував квиток у світ шоу-бізнесу.

Ані Лорак та Юрій Фалеса

З часом та наростанням популярності Ані Лорак направила свій творчий шлях на підкорення Москви. І їй це вдалось. Талановита та ефектна співачка згодом повністю перебралася до Росії та почала грати за правилами російського шоу-бізнесу, зрадивши Україну та українських шанувальників її творчості. Вже під час повномасштабної війни Ані Лорак отримала російський паспорт.

Але ще раніше співачка почала облаштовувати своє життя в РФ, придбавши розкішний особняк в елітному селищі Agalarov Estate. У ньому вона живе разом із дочкою Софією після розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Підмосковне селище Agalarov Estate

І треба сказати, що її розкішний будинок вражає не лише своїм виглядом та інтер’єром, а й вартістю. Нерухомість Ані Лорак у підмосковному селищі оцінюють у 4-5 мільйонів доларів.

А як виглядає цей особняк зовні та всередині можна побачити на фото, які сама Ані Лорак публікує у Instagram. Тут і дизайнерський ремонт, і камін, і вигідне планування та дорогі меблі. У будинку багато світла та простору, він виглядає по-справжньому розкішно та затишно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає елітний особняк у Києві, у якому жив експрем’єр Азаров. Він може коштувати мільйони доларів.