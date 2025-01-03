"Ультиматум притиснув до стіни": як Ані Лорак пояснювала свій переїзд до Росії і що про це відомо

Торік Лорак уперше прокоментувала громадянську позицію

Ані Лорак вважається зрадницею в українському шоубізнесі. Співачка багато років працює в Росії, а після початку повномасштабного вторгнення не засудила країну-агресорку. Вона мовчить про війну та вдає, ніби нічого не сталося. За це виконавицю позбавили державних нагород.

"Телеграф" з'ясував, чому Ані Лорак остаточно перебралась в Росію, і як вона сама це пояснювала.

Чому Ані Лорак переїхала у Росію

Про виконавицю вперше заговорили на пострадянському просторі після того, як вона перемогла на конкурсі "Утреняя звезда" в Москві. Тоді вона взяла псевдонім "Ані Лорак" і почала розвивати співочу кар'єру.

Першим популярним треком співачки став "Я вернусь" 1998 року. Незабаром вона отримала звання "Заслужена артистка України". На початку кар'єри Лорак випускала україномовні пісні, як-от "Три звичних слова", "Розкажи", "Я стану морем". Вони були популярними в Україні.

Фото з мережі

Однак згодом виконавиця змінила вектор творчості на російськомовну аудиторію. Так, у ті часи випустила треки "Солнце", "Обними меня крепче", "Зажигай сердце", "Оранжевые сны". Упродовж творчого шляху виконавиця часто їздила в Росію з гастролями.

Артистка продовжила виступати у Росії навіть після початку її збройної агресії на Донбасі. Лорак також планувала дати концерт в окупованому росіянами Криму, але у 2014 році скасувала його через обурення суспільства.

Фото з мережі

Також Ані Лорак з'явилась на спільному концерті з російськими виконавцями, які підтримали анексію Криму та війну на сході України. Як наслідок, концерти співачки в Україні почали бойкотувати активісти. До того ж артистка взяла участь у концерті, присвяченому 320-річчю військово-морського флоту країни-окупантки.

Після критики суспільства за концерти в Росії Ані Лорак вирішила туди перебратися. Артистка зрідка приїжджала на батьківщину до рідних і практично не давала тут концертів. Утім, у 2021 році готувала собі ґрунт для повернення в Україну. Вона дала 2 концерти в Одесі та перше за тривалий час інтерв'ю українським журналістам. Також співачка випустила україномовний трек "Бачила".

Фото з мережі

Так, Ані Лорак розповіла, що у неї почалися проблеми з кар'єрою в Україні. Зокрема, за словами виконавиці, їй почала заважати на батьківщині певна жінка-артистка. Співачка зазначила, що вона перша серед колег постраждала від цієї артистки, але це ставалось й з іншими людьми. Водночас вона не назвала, про кого йдеться: "Є замовлення від певних політичних осіб. Я можу здогадуватися, що десь стоїть за куточком заздрість якоїсь дівчинки, яка так само хоче. Коли почалась травля на вашу улюблену співачку, хто став на захист? Ніхто".

Лорак ствердила, що на тлі хейту вирішила переїхати з України в Росію. Вона зазначила, що після "Євробачення" відчула, що хоче розширювати географію виступів.

У 2023 році Ані Лорак уперше за тривалий час висловилась про свою громадянську позицію. Вона написала, що окремі політики хотіли "використати її у певних цілях", не даючи вибору. Тому, за словами виконавиці, вона перебралась до країни-агресорки, де її прийняли.

"Мені надали лише два варіанти: "Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні". Ультиматум уряду моєї власної країни, який притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, одержуючи зізнання по всьому світу. Попри все, Україна завжди в моєму серці", — написала співачка.

Водночас Ані Лорак не засудила Росію за вторгнення в Україну. Вона написала, що не буде займати чиюсь позицію у війні, бо вона "музикант", а не політик". Також виконавиця зазначила, що "не надавала військової допомоги", натомість займається гуманітарною місією. Українці обурилися через таку позицію співачки. Після цього артистка продовжує мовчати про страшні злочини країни-окупантки в нашій державі.

Раніше "Телеграф" розповідав про новорічний виступ Ані Лорак і Таїсії Повалій на "огоньку" в Росії. За це артистку розкритикували в Україні.