"Щоб пір'я в роті поросло": українці відреагували на новорічний виступ Лорак і Повалій в Росії

Дві співачки українського походження з'явилися у новорічну ніч на російському ТБ

Після вторгнення росіян українські артисти остаточно проявили свої громадянські позиції. Одні підтримали батьківщину та допомагають ЗСУ, тоді як інші мовчать або висловлюються за війну країни-агресорки проти нашої держави. Зокрема, йдеться про уродженок України Ані Лорак і Таїсію Повалій.

Ані Лорак і Таїсія Повалій взяли участь у концерті "Новогодний голубой огонек — 2025" на пропагандистському телебаченні. Вони розважають окупантів у той час, коли вони здійснюють страшні злочини проти українців та знищують з лиця землі наші міста.

Лорак двічі виходила на сцену кремлівського телеканалу. Першого разу вона виконувала трек "Всегда быть рядом не могут люди", а другий — свою пісню "Танцы". Тоді як Повалій вкотре проявила цинізм, заспівавши українську народну пісню "Ти ж мене підманула".

Виступи зрадниць на новорічному концерті в Росії викликали обурення українців. Люди критикують виконавиць-запроданок за те, що вони підтримують агресора, який знищує їхню батьківщину.

"Гидота".

"Сміття генетичне".

"Дика раша тероризує шахедами-ракетами Україну, а ці лярви українського походження співають у кремлі".

"С*ки".

"Всі в кривавому одязі..вбивці".

"Які ж цинічні потвори. Кожен день вбивають українців і одночасно співають наших пісень. Це такий треш, що слів немає".

"Манкурти облізлі".

"Щоб їй пір'я в роті поросло за нашу пісню, мразіна".

Нагадаємо, що Таїсія Повалій публічно підтримала Росію у війні з Україною. Вона зазначила, що треба допомагати окупантам, які йдуть вбивати наш народ. Виконавиця назвала родичів з України "одурманеними людьми" та добре висловлювався про російського диктатора Володимира Путіна.

Натомість Ані Лорак мовчить про війну Росії проти України. Вона не зробила жодної заяви про вторгнення агресора в нашу державу. Водночас співачка активно гастролює російськими містами, сплачуючи податки в бюджет країни-окупантки.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила російського актора Володимира Меньшова. Він зіграв у стрічці "Снігуроньку викликали", а згодом став ярим путіністом.