Кароль, Монатік, Саніна і не тільки: як українські зірки зустрічали Новий рік

Українські зірки зустрічали 2025 рік на роботі та вдома

У ніч із 31 грудня на 1 січня в Україні відзначили Новий 2025 рік. Традиційно привітав громадян зі святом президент України Володимир Зеленський. Знаменитості також привітали українців зі святом і показали, як зустріли рік Зеленої Дерев'яної Змії.

"Телеграф" зібрав, де і як відзначали Новий рік 2025 українські знаменитості.

Тіна Кароль

Відома українська співачка у Новий рік працювала. Вона дала концерт у палаці мистецтв "Україна". Тіна виконала свої пісні, перекладені українською, а також нові треки. Артистка побажала всім жити в моменті та приймати себе такими, як є.

Фото з інстаграму Тіни Кароль

Оля Полякова

Виконавиця відсвяткувала Новий рік у домашній атмосфері. Вона показала себе з собачкою та побажала всім щастя, радості та якомога більше веселих моментів.

Фото з інстаграму Ольги Полякової

Дмитро Монатік

Співак відзначив 2025 рік на новорічному корпоративі. Він поширив світлину разом зі своєю дружиною Іриною та ведучими — Юрієм Горбуновим і Катериною Осадчою. Вони працювали разом на одному заході в Львові.

Фото з інстаграму Дмитра Монатіка

Наталія Могилевська

Співачка поширила світлини у сукні з лелітками вдома. Ймовірно, вона відзначала свято у колі рідних і близьких.

Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Юлія Саніна

Солістка гурту The Hardkiss показала себе у чорній сукні біля ялинки та гнома. Ймовірно, вона провела це свято з рідними.

Фото з інстаграму Юлії Саніної

Артем Пивоваров

Співак привітав українців зі святом і показав себе з накладною бородою Санта-Клауса та новорічному светрі. Ймовірно, артист відзначав Новий рік у домашній атмосфері.

Фото з інстаграму Артема Пивоварова

Григорій Решетнік

Телеведучий разом з дружиною Христиною та дітьми святкував Новий рік вдома у Києві. Вони показали себе в святкових шапках і окулярах.

Фото з інстаграму Григорія Решетніка

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