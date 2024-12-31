Позувала з круглим животом: чи має дітей російська "дівчина" Зеленського Ходченкова

41-річна акторка мріяла про нащадків

Російська акторка Світлана Ходченкова мала насичене особисте життя. Їй приписували романи з колегами по знімальному майданчику, і навіть на той час з актором Володимиром Зеленським. Хоча вона заперечувала такі чутки.

"Телеграф" розповість, чи має Світлана Ходченкова дітей.

Світлана Ходченкова — діти

Акторка була у шлюбі зі своїм колегою Володимиром Ягличем протягом 5 років. Також вона планувала шлюб із підприємцем Георгієм Петришиним, однак розірвала стосунки за місяць до весілля.

Окрім цього, Світлані Ходченковій приписували романи з іншими акторами, з якими вона працювала разом у різних стрічках. Можливим обранцем акторки зараз може бути бізнесмен Павло Манченко, який молодший за неї на 5 років. Він живе в одному житловому комплексі з артисткою. Також у пресі писали, що пара разом відпочивала у Парижі у 2024 році.

Попри те, що Ходченкова була у шлюбі та вступала у стосунки, дітей вона не має. Хоча у 2013 році у пресі писали про вагітність акторки, це виявилось фейком. Коли Світлані було 30 років, вона розповідала, що мріє про сім'ю та дітей. Акторка казала, що зробить паузу у кар'єрі, коли стане мамою.

Однак з часом акторка висловлювала сумніви у тому, чи готова стати матір'ю. Вона стверджувала, що "дитина — це священна місія". Тож поки акторка не наважилась на материнство.

У 2024 році у мережі з'явилися світлини акторки з округлим животом. Виявилось, що Ходченкова перевтілилась у вагітну для знімань серіалу "Очевидное невероятное".

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