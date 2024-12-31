Позировала с круглым животом: имеет ли детей российская "девушка" Зеленского Ходченкова

41-летняя актриса мечтала о потомках

Российская актриса Светлана Ходченкова имела насыщенную личную жизнь. Ей приписывали романы с коллегами по съемочной площадке, а также на то время с актером Владимиром Зеленским. Хотя она отрицала такие слухи.

"Телеграф" расскажет, есть ли у Светланы Ходченковой дети.

Светлана Ходченкова — дети

Актриса была в браке со своим коллегой Владимиром Ягличем в течение 5 лет. Также она планировала брак с предпринимателем Георгием Петришиным, однако разорвала отношения за месяц до свадьбы.

Кроме того, Светлане Ходченковой приписывали романы с другими актерами, с которыми она работала вместе в разных лентах. Возможным избранником актрисы сейчас может быть бизнесмен Павел Манченко, младше ее на 5 лет. Он живет в одном жилом комплексе с артисткой. Также в прессе писали, что пара вместе отдыхала в Париже в 2024 году.

Несмотря на то, что Ходченкова была в браке и вступала в отношения, детей у нее нет. Хотя в 2013 году в прессе писали о беременности актрисы, это оказалось фейком. Когда Светлане было 30 лет, она рассказывала, что мечтает о семье и детях. Актриса говорила, что сделает паузу в карьере, когда станет мамой.

Однако со временем актриса выражала сомнения в том, готова ли стать матерью. Она утверждала, что "ребенок — это священная миссия". Так что пока актриса не решилась на материнство.

В 2024 году в сети появились фотографии актрисы с округлым животом. Оказалось, что Ходченкова превратилась в беременную для съемок сериала "Очевидное невероятное".

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