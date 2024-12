Поддерживает Украину в войне с Россией: как выглядела в молодости Нино Катамадзе

Артистка сейчас живет в Грузии

Нино Катамадзе — известная грузинская певица, получившая большую популярность в Украине. Исполнительница поддерживает наше государство в войне с российским агрессором и часто здесь выступает.

Нино Катамадзе в молодости

Будущая исполнительница родилась в Кобулети в Грузии в 1972 году. Нино любила петь еще с детства, что передалось ей от бабушки. Петь ее учил также дядя, а играть на гитаре – дедушка.

После окончания школы Катамадзе поступила в Батумский музыкальный институт, где овладевала классическим вокалом. Уже во время студенчества участвовала в разных музыкальных проектах. Потом начала сотрудничать с группой Insight, одним из самых популярных треков которой стал Olei.

Фото из сети

Впоследствии Нино выступила на разогреве у американского джазового пианиста Билла Эванса на Международном джазовом фестивале в Тбилиси. В 2011 году приняла участие в фестивале Subtropic.

Фото из сети

Нино создала музыкальное сопровождение к фильму "Яблоки" и саундтреки к лентам "Инди", "Жара", "Русалка". Одной из самых популярных композиций артистки стала Once on the street. В 2002 году дала гастроли в Великобритании, позже – в Австрии и Азербайджане.

Фото из сети

Фото из сети

В 2014 году Катамадзе стала членом жюри певческого шоу "X-фактор" на "СТБ". Ее подопечный, Дмитрий Бабак, стал победителем пятого сезона проекта.

Музыку Катамадзе можно услышать в фильмах "Любовь с акцентом", "Без границ", "Колектор". В общей сложности артистка выпустила 6 альбомов: Nino Katamadze & Insight, Ordinary Day, Blue, Red, Green, Yellow.

Фото из сети

Фото из сети

В 2019 году Катамадзе перестала гастролировать по России. А все потому, что делегацию этой страны пригласили на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, что повлекло за собой протесты в Грузии. Также артистка признала Россию оккупантом, а Путина – врагом Грузии.

Фото из сети

Где сейчас Нино Катамадзе

Певица активно поддерживает Украину в войне с Россией. Она основала фонд, который занимается помощью украинцам, выехавшим из-за войны в Грузию.

Катамадзе дает благотворительные концерты в Украине, средства которых частично перечисляют на ВСУ. Также она приезжала к украинским военным в реабилитационный центр МВД.

Исполнительница даже имела мысли по поводу переезда в Украину, но решила, что должна оставаться в своей стране. Недавно Нино выступала на оппозиционных митингах в Грузии, чтобы поддержать свой народ, который борется за европейские ценности

Фото из инстаграма Нино Катамадзе

Также артистка делилась, что из-за ее четкой проевропейской позиции у нее даже возникали проблемы с организацией концертов, поскольку ей не дают доступа к площадкам в родной стране.

Сейчас исполнительница продолжает проживать в Грузии вместе с мужем и сыном. Периодически она бывает в Украине, где дает концерты.

Фото из инстаграма Нино Катамадзе

