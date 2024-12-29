Поддерживает Украину в войне с Россией: как выглядела в молодости Нино Катамадзе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Артистка сейчас живет в Грузии
Нино Катамадзе — известная грузинская певица, получившая большую популярность в Украине. Исполнительница поддерживает наше государство в войне с российским агрессором и часто здесь выступает.
"Телеграф" покажет, какой была исполнительница в молодости и напомнит, чем занимается артистка сейчас.
Нино Катамадзе в молодости
Будущая исполнительница родилась в Кобулети в Грузии в 1972 году. Нино любила петь еще с детства, что передалось ей от бабушки. Петь ее учил также дядя, а играть на гитаре – дедушка.
После окончания школы Катамадзе поступила в Батумский музыкальный институт, где овладевала классическим вокалом. Уже во время студенчества участвовала в разных музыкальных проектах. Потом начала сотрудничать с группой Insight, одним из самых популярных треков которой стал Olei.
Впоследствии Нино выступила на разогреве у американского джазового пианиста Билла Эванса на Международном джазовом фестивале в Тбилиси. В 2011 году приняла участие в фестивале Subtropic.
Нино создала музыкальное сопровождение к фильму "Яблоки" и саундтреки к лентам "Инди", "Жара", "Русалка". Одной из самых популярных композиций артистки стала Once on the street. В 2002 году дала гастроли в Великобритании, позже – в Австрии и Азербайджане.
В 2014 году Катамадзе стала членом жюри певческого шоу "X-фактор" на "СТБ". Ее подопечный, Дмитрий Бабак, стал победителем пятого сезона проекта.
Музыку Катамадзе можно услышать в фильмах "Любовь с акцентом", "Без границ", "Колектор". В общей сложности артистка выпустила 6 альбомов: Nino Katamadze & Insight, Ordinary Day, Blue, Red, Green, Yellow.
В 2019 году Катамадзе перестала гастролировать по России. А все потому, что делегацию этой страны пригласили на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, что повлекло за собой протесты в Грузии. Также артистка признала Россию оккупантом, а Путина – врагом Грузии.
Где сейчас Нино Катамадзе
Певица активно поддерживает Украину в войне с Россией. Она основала фонд, который занимается помощью украинцам, выехавшим из-за войны в Грузию.
Катамадзе дает благотворительные концерты в Украине, средства которых частично перечисляют на ВСУ. Также она приезжала к украинским военным в реабилитационный центр МВД.
Исполнительница даже имела мысли по поводу переезда в Украину, но решила, что должна оставаться в своей стране. Недавно Нино выступала на оппозиционных митингах в Грузии, чтобы поддержать свой народ, который борется за европейские ценности
Также артистка делилась, что из-за ее четкой проевропейской позиции у нее даже возникали проблемы с организацией концертов, поскольку ей не дают доступа к площадкам в родной стране.
Сейчас исполнительница продолжает проживать в Грузии вместе с мужем и сыном. Периодически она бывает в Украине, где дает концерты.
Ранее "Телеграф" писал, где сейчас певица Слава Каминская, которая была участницей дуэта "неАнгелы". Она сейчас не живет в Украине.