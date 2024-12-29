Пошел на фронт и редко выходит на связь: как изменился с начала войны Дмитрий Дикусар

Танцовщик находится на войне с начала вторжения агрессора

Дмитрий Дикусар — известный украинский танцовщик и хореограф, который часто участвовал в "Танцах со звездами" как профессионал. С первых дней войны мужчина отправился на фронт, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

"Телеграф" покажет, как изменился Дмитрий Дикусар за время полномасштабной войны и что о нем известно.

Что известно о Дмитрии Дикусаре

Мужчина родился в Одессе в 1985 году. Танцами стал заниматься еще с детства. Высшее образование получил в Киевском институте физкультуры. Имеет диплом тренера по бальным танцам.

Мужчина долго демонстрировал свои умения на различных украинских и мировых танцевальных турнирах. Так, Дикусар попал в финал кубка Европы по латиноамериканским танцам. Кроме того, Дмитрий стал призером Чемпионата мира по этому виду танцев.

Фото из сети

В 2006 году Дикусар завоевал титул кандидата в мастера спорта по бальным танцам. Получал призовые места в международных соревнованиях и чемпионате Украины.

Фото из сети

Дикусар стал известен на всю страну после участия во 2 сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Он участвовал в проекте с певицей Ириной Билык. Между ними завязался роман, и вскоре пара сыграла свадьбу в Рио-де-Жанейро. В 2010 году супруги развелись.

Фото из сети

Также Дикусар состоял в браке с танцовщицей Еленой Шоптенко. Однако это продлилось около 3 лет.

Фото из сети

Дмитрий принимал участие в "Танцах со звездами" в парах с Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан. Он всегда демонстрировал высокий уровень мастерства и профессионализма.

Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Как изменился Дмитрий Дикусар

Танцовщик пошел защищать Украину от врага в первые дни войны. С этого времени Дикусар не часто выходит на связь. Однако периодически он информирует поклонников, что с ним происходит. Например, в марте 2022 года его военная часть попала под обстрел, а в августе Дмитрий рассказал о смерти собратья.

Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Также Дикусар обращался к украинцам для поддержки сбора для подразделения, где он служит. Когда мужчина впервые имел увольнение, то признался, что дискомфортно чувствует себя на гражданке.

Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

"Откровенно, на гражданке чувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу. Живите, радуйтесь жизни любимые украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей", — делился танцовщик.

Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Также Дмитрий рассказывал, что перестал быть таким публичным, как до войны, в целях безопасности своего подразделения. Также командование просило его не публиковать чего-нибудь лишнего. Хореограф отметил, что будет на войне до ее окончания.

"Сейчас страна имеет своих новых суперзвезд. Я очень тому рад, потому что это настоящие звезды. А я и дальше хочу работать в ВСУ, а для этого мне нужно доверие. Я хочу, чтобы люди мне доверяли и знали, что я надежный человек, который не ляпнет что-то лишнее", — рассказывал Дмитрий.

Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

В начале 2024 года Дикусар снова вышел на связь и выразил свои разочарования. Дмитрий не понимает, почему многие люди живут так, будто войны нет. Он возмутился, что многие граждане верят в российское ИПСО. Также танцовщик возмутился коррупцией в Украине, которая только обострилась в период войны. Однако Дмитрий отметил, что его поддерживают собратья и люди, которые работают на победу Украины.

Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

В октябре 2024 Дикусар отпраздновал на фронте свое 39-летие. Хореограф отметил, что в этот день он с собратьями работали по оккупантам. В то же время танцовщик призвал людей не отчаиваться друг в друге.

Последний пост танцовщика в соцсетях датируется декабрем 2024 года, когда он напомнил украинцам о единстве и непреклонности.

Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

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