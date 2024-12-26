Фарион, Узелков, Белоножко и не только: кто из известных людей умер в 2024 году
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В этом году не стало выдающихся певцов, спортсмена и языковеда
В 2024 году шоу-бизнес потерял немало талантливых артистов. Кто-то ушел из жизни из-за болезни, а кто-то попал в несчастный случай. Были и такие знаменитости, которые отдали жизнь за Украину, борясь с оккупантами. Также мы рассказывали, кто из звезд в этом году обручился.
"Телеграф" подготовил подборку украинских, российских и мировых знаменитостей, которые скончались в 2024 году.
Виталий Белоножко
В январе 2024 года не стало народного артиста Украины, основателя Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Белоножко. Ему было 70 лет.
Артист имел сахарный диабет, и незадолго до смерти мужчину госпитализировали из-за того, что плохо себя чувствовал. Певца не смогли спасти, он умер из-за остановки сердца.
Дмитрий Капранов
В апреле 2024 года отошел в вечность популярный украинский писатель, публицист, общественный деятель и блогер Дмитрий Капранов. Вместе с братом-близнецом Виталием он вел программу об истории Украины на ютуб-канале "имени Т. Г. Шевченко".
После начала полномасштабного вторжения братья защищали Киевщину в рядах полка "Азов". Дмитрий Капранов умер из-за разрыва аорты.
Антон Смецкий
В июне 2024 года на войне погиб хореограф и танцовщик Антон Смецкий. Мужчина был близким другом певицы Ирины Билык.
Смецкий создавал постановки для многих артистов украинской эстрады. После начала вторжения россиян мужчина пошел защищать Украину, некоторое время был сапером. Впоследствии хореографу ампутировали ногу из-за ранения, однако он вернулся на фронт с протезом. У Смецкого осталась жена и ребенок.
Ирина Фарион
В июле 2024 года украинское общество всколыхнуло известие об убийстве известного языковеда Ирины Фарион. Женщина была убита выстрелом в голову в ее дворе.
В преступлении подозревается 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко. Он является участником сообщества о культе насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации. Правоохранители говорят, что подозреваемый тщательно готовился к преступлению, изучая график Фарион и разрабатывая план убийства.
После того, как языковеду выстрелили в голову, ее госпитализировали. В течение нескольких часов медики боролись за ее жизнь, впрочем, спасти женщину не удалось. Фарион похоронили на Лычаковском кладбище. Ей было 60 лет.
А в октябре 2024 года на фронте погиб зять Ирины Фарион Василий Особа. Он был минометчиком в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж". Мужчина обещал отомстить за смерть тещи и распространял ее выступления в соцсетях.
Богдан Сташкив
В октябре 2024 погиб народный артист Украины, певец Богдан Сташкив. Мужчина вместе с женой ехал на встречу с семьей в Закарпатье. Сташкив не справился с управлением, "вылетел" на обочину, и автомобиль перевернулся. Мужчина погиб на месте, а жена попала в реанимацию.
Сташкив был директором Дома культуры и заведующим отделом культуры в Тисменице. Он прославился песней "Золотава осінь". Мужчине было 67 лет.
Вячеслав Узелков
Известного украинского боксера Вячеслава Узелкова не стало в ноябре 2024 года. Доподлинно неизвестно почему умер спортсмен, однако незадолго до смерти у него была операция на сердце. Впоследствии мужчина проходил реабилитацию. Позже у Узелкова обнаружили тромбы в сердце и аорте и гангрену ноги.
В течение 10 лет карьеры Узелков имел 34 боя, из которых 30 выиграл, а в 19 победил досрочно. Позже стал обладателем титула международного чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе. В 2015 году спортсмен испытал инсульт. Одно время был тренером в шоу "Зважені та щасливі" и судьей "Україна має талант", а впоследствии прекратил появляться на публике.
Кто умер из зарубежных звезд
- В марте 2024 года не стало певца и автора легендарного хита All by myself Эрика Кармена. Родные не разглашали причину смерти. Поп-исполнитель скончался в 74 года.
- В июле 2024 года умер известный американский продюсер Джон Ландау. Мужчина вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном создал самые кассовые фильмы в истории кино: "Аватар", "Аватар: Путь воды" и "Титаник". Мужчина умер в 63 года, однако причину смерти не сообщали.
- Также в июле не стало американской актрисы Шеннен Догерти, снимавшейся в сериале "Все женщины — ведьмы". В течение 9 лет она боролась с раком молочной железы. Женщине было 53 года.
- В ноябре 2024 года умер американский актер Тони Тодд, снимавшийся в лентах "Кендимен" и "Пункт назначения". Мужчины не стало из-за продолжительной болезни в возрасте 69 лет.
- Также в ноябре не стало французского композитора Шарля Дюмона. Он написал музыку к композиции Non, je ne regrette rien, ставшей всемирно популярной. Трек исполняла французская певица Эдит Пиаф.
Кто умер из известных россиян
- В феврале 2024 года в российской колонии скончался известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Российские медиа писали, что мужчине стало плохо после прогулки, а причиной смерти называли оборвавшийся тромб. В декабре 2023 года Навальный внезапно исчез, а через 3 недели его обнаружили в Ямало-Ненецком автономном округе, в колонии "Полярный волк". Он отбывал наказание, 19 лет колонии строгого режима, по делу об экстремизме. Навальному было 47 лет.
- В мае 2024 года умерла звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк. Актриса на протяжении 5 лет боролась с раком головного мозга. Женщине было 53 года.
- В сентябре 2024 года умер неизменный ведущий программы КВН Александр Масляков. Около 2 лет назад мужчина болел Covid-19, а впоследствии у него обнаружили опухоль в легких. Он открыто поддерживал войну России против Украины и был доверенным лицом Путина на выборах в 2024 году. Маслякову было 82 года.
- В ноябре 2024 года не стало популярной актрисы "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной. Несколько лет назад женщине диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Также она имела другие сопутствующие заболевания, от чего страдала болевым синдромом. За несколько месяцев до смерти Светличная пережила инфаркт миокарда. Она скончалась в 84 года.
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