Фарион, Узелков, Белоножко и не только: кто из известных людей умер в 2024 году

В этом году не стало выдающихся певцов, спортсмена и языковеда

В 2024 году шоу-бизнес потерял немало талантливых артистов. Кто-то ушел из жизни из-за болезни, а кто-то попал в несчастный случай. Были и такие знаменитости, которые отдали жизнь за Украину, борясь с оккупантами. Также мы рассказывали, кто из звезд в этом году обручился.

"Телеграф" подготовил подборку украинских, российских и мировых знаменитостей, которые скончались в 2024 году.

Виталий Белоножко

В январе 2024 года не стало народного артиста Украины, основателя Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Белоножко. Ему было 70 лет.

Фото из сети

Артист имел сахарный диабет, и незадолго до смерти мужчину госпитализировали из-за того, что плохо себя чувствовал. Певца не смогли спасти, он умер из-за остановки сердца.

Дмитрий Капранов

В апреле 2024 года отошел в вечность популярный украинский писатель, публицист, общественный деятель и блогер Дмитрий Капранов. Вместе с братом-близнецом Виталием он вел программу об истории Украины на ютуб-канале "имени Т. Г. Шевченко".

Скриншот из ютуба

После начала полномасштабного вторжения братья защищали Киевщину в рядах полка "Азов". Дмитрий Капранов умер из-за разрыва аорты.

Антон Смецкий

В июне 2024 года на войне погиб хореограф и танцовщик Антон Смецкий. Мужчина был близким другом певицы Ирины Билык.

Фото: фейсбук-страница Антона Смецкого

Смецкий создавал постановки для многих артистов украинской эстрады. После начала вторжения россиян мужчина пошел защищать Украину, некоторое время был сапером. Впоследствии хореографу ампутировали ногу из-за ранения, однако он вернулся на фронт с протезом. У Смецкого осталась жена и ребенок.

Ирина Фарион

В июле 2024 года украинское общество всколыхнуло известие об убийстве известного языковеда Ирины Фарион. Женщина была убита выстрелом в голову в ее дворе.

В преступлении подозревается 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко. Он является участником сообщества о культе насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации. Правоохранители говорят, что подозреваемый тщательно готовился к преступлению, изучая график Фарион и разрабатывая план убийства.

Скриншот из ютуба

После того, как языковеду выстрелили в голову, ее госпитализировали. В течение нескольких часов медики боролись за ее жизнь, впрочем, спасти женщину не удалось. Фарион похоронили на Лычаковском кладбище. Ей было 60 лет.

А в октябре 2024 года на фронте погиб зять Ирины Фарион Василий Особа. Он был минометчиком в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж". Мужчина обещал отомстить за смерть тещи и распространял ее выступления в соцсетях.

Фото с фейсбук-страницы Василия Особы

Богдан Сташкив

В октябре 2024 погиб народный артист Украины, певец Богдан Сташкив. Мужчина вместе с женой ехал на встречу с семьей в Закарпатье. Сташкив не справился с управлением, "вылетел" на обочину, и автомобиль перевернулся. Мужчина погиб на месте, а жена попала в реанимацию.

Фото с фейсбук-страницы Богдана Сташкива

Сташкив был директором Дома культуры и заведующим отделом культуры в Тисменице. Он прославился песней "Золотава осінь". Мужчине было 67 лет.

Вячеслав Узелков

Известного украинского боксера Вячеслава Узелкова не стало в ноябре 2024 года. Доподлинно неизвестно почему умер спортсмен, однако незадолго до смерти у него была операция на сердце. Впоследствии мужчина проходил реабилитацию. Позже у Узелкова обнаружили тромбы в сердце и аорте и гангрену ноги.

Фото из сети

В течение 10 лет карьеры Узелков имел 34 боя, из которых 30 выиграл, а в 19 победил досрочно. Позже стал обладателем титула международного чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе. В 2015 году спортсмен испытал инсульт. Одно время был тренером в шоу "Зважені та щасливі" и судьей "Україна має талант", а впоследствии прекратил появляться на публике.

Кто умер из зарубежных звезд

В марте 2024 года не стало певца и автора легендарного хита All by myself Эрика Кармена. Родные не разглашали причину смерти. Поп-исполнитель скончался в 74 года.

Фото: Getty Images

В июле 2024 года умер известный американский продюсер Джон Ландау. Мужчина вместе с режиссером Джеймсом Кэмероном создал самые кассовые фильмы в истории кино: "Аватар", "Аватар: Путь воды" и "Титаник". Мужчина умер в 63 года, однако причину смерти не сообщали.

Фото: Getty Images

Также в июле не стало американской актрисы Шеннен Догерти, снимавшейся в сериале "Все женщины — ведьмы". В течение 9 лет она боролась с раком молочной железы. Женщине было 53 года.

Фото: Getty Images

В ноябре 2024 года умер американский актер Тони Тодд, снимавшийся в лентах "Кендимен" и "Пункт назначения". Мужчины не стало из-за продолжительной болезни в возрасте 69 лет.

Фото: Getty Images

Также в ноябре не стало французского композитора Шарля Дюмона. Он написал музыку к композиции Non, je ne regrette rien, ставшей всемирно популярной. Трек исполняла французская певица Эдит Пиаф.

Фото: Getty Images

Кто умер из известных россиян

В феврале 2024 года в российской колонии скончался известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Российские медиа писали, что мужчине стало плохо после прогулки, а причиной смерти называли оборвавшийся тромб. В декабре 2023 года Навальный внезапно исчез, а через 3 недели его обнаружили в Ямало-Ненецком автономном округе, в колонии "Полярный волк". Он отбывал наказание, 19 лет колонии строгого режима, по делу об экстремизме. Навальному было 47 лет.

Фото из сети

В мае 2024 года умерла звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк. Актриса на протяжении 5 лет боролась с раком головного мозга. Женщине было 53 года.

Фото из сети

В сентябре 2024 года умер неизменный ведущий программы КВН Александр Масляков. Около 2 лет назад мужчина болел Covid-19, а впоследствии у него обнаружили опухоль в легких. Он открыто поддерживал войну России против Украины и был доверенным лицом Путина на выборах в 2024 году. Маслякову было 82 года.

Фото из сети

В ноябре 2024 года не стало популярной актрисы "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной. Несколько лет назад женщине диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию. Также она имела другие сопутствующие заболевания, от чего страдала болевым синдромом. За несколько месяцев до смерти Светличная пережила инфаркт миокарда. Она скончалась в 84 года.

Фото из сети

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