Умер актер Тони Тодд: он был звездой культовых фильмов ужасов (фото)

Тони Тодд снимался в кино около 40 лет

Американский актер Тони Тодд, известный зрителям по фильмам "Кэндимен" и "Пункт назначения", скончался на 70-м году жизни. Печальную новость подтвердили его близкие и менеджер.

Об этом сообщает издание Variety. Тони Тодд снялся в более чем в 240 проектах, но популярен стал благодаря фильмам ужасов.

Скончался американский актер Тони Тодд

В возрасте 69 лет Тони Тодд скончался в собственном доме в Лос-Анджелесе. Менеджер знаменитости не стал уточнять подробности, но его супруга заявила, что у актера была продолжительная болезнь и умер он от "естественных причин".

Известно, что Тони Тодд снимался в кино около 40 лет и на его счету более 200 фильмов. Одной из первых его заметных ролей стал Кэндимен — главный антагонист одноименной серии хорроров, снятых по мотивам рассказов Клайва Баркера.

Тони Тодд в роли Кэндимена

Также Тодд сыграл загадочного патологоанатома Уильяма Бладворта во франшизе "Пункт назначения". Также его можно увидеть в кинолентах "Крик. Воскрешение", Пугало-убийца", "Человек с Земли", сериале "Ривердейл" и других проектах.

Кадр из фильма "Пункт назначения 5"

"Телеграф" писал ранее, что умерла звезда фильмов "Гарри Поттер" Мэгги Смит. Знаменитость скончалась в больнице, в окружении родных людей.