Помер актор Тоні Тодд: він був зіркою культових фільмів жахів (фото)

Тоні Тодд знімався у кіно близько 40 років

Американський актор Тоні Тодд, відомий глядачам з фільмів "Кендімен" та "Пункт призначення", помер на 70-му році життя. Сумну новину підтвердили його близькі та менеджер.

Про це повідомляє видання Variety. Тоні Тодд знявся у більш ніж 240 проєктах, але популярний став завдяки фільмам жахів.

Помер американський актор Тоні Тодд

У віці 69 років Тоні Тодд помер у власному будинку в Лос-Анджелесі. Менеджер знаменитості не став уточнювати подробиці, але його дружина заявила, що в актора була тривала хвороба і помер від "природних причин".

Відомо, що Тоні Тодд знімався у кіно близько 40 років і на його рахунку понад 200 фільмів. Однією з перших його помітних ролей став Кендімен – головний антагоніст однойменної серії хорорів, знятих за мотивами оповідань Клайва Баркера.

Тоні Тодд у ролі Кендімена

Також Тодд зіграв загадкового патологоанатома Вільяма Бладворта у франшизі "Пункт призначення". Також його можна побачити у кінострічках "Крик. Воскресіння", "Пугало-вбивця", "Людина із Землі", серіалі "Рівердейл" та інших проєктах.

Кадр із фільму "Пункт призначення 5"

"Телеграф" писав раніше, що померла зірка фільмів "Гаррі Поттер" Меггі Сміт. Знаменитість померла у лікарні, в оточенні рідних людей.