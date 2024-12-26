Поддержал аннексию Крыма и едва не умер от некроза: что говорит о войне лидер "Руки Вверх" Сергей Жуков

Группа "Руки Вверх" часто гастролировала по Украине

Многие российские группы в 90-е годы были очень популярны среди украинской аудитории. Среди них не только "Дискотека Авария", но и "Руки Вверх", которые стали любимцами слушателей благодаря таким композициям, как "Крошка моя", "Чужие губы" и "18 мне уже".

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас лидеру группы Сергей Жуков и чем занимается. Мы узнали, говорил ли что-то артист о войне в Украине.

Чем известен Сергей Жуков и как изменился

Российский исполнитель Сергей Жуков родился в 1976 году в Димитровграде в Ульяновской области и с детства занимался музыкой. Началом своей карьеры артист считает 1 мая 1995 году, поскольку тогда он приехал покорять Москву и начинал с работы диджея на радиостанциях. Вскоре он создал свою группу "Руки Вверх", которой заинтересовался продюсер Андрея Маликов.

"Руки Вверх" были популярны в Украине

Сергей Жуков вместе с Алексеем Потехиным стал выступать на концертах и ездить в тур по городам. Хиты группы стали малопопулярными и принесли исполнителям всенародную славу и любовь публики.

Но в 2002 году Жуков начал сольную карьеру, выпустил несколько альбомом и записывал композиции с известными артистами. А в 2018 году ему пришлось пережить страшную болезнь, из-за которой он едва не умер. В программе "Секрет на миллион", певец рассказал, что после одного из выступлений оказался в больнице с пупочной грыжей.

Сергей Жуков с 2002 года начал сольную карьеру

Певец ударился животом о металлическую конструкцию, вскоре у него появился синяк, который привел к большим проблемам со здоровьем. У Жукова образовалась грыжа, которая разрослась на весь живот. Врачи ее вскрыли, но спустя три дня у певца начался некроз тканей.

Сергей Жуков едва не умер от серьезной болезни

Лидер "Руки Вверх" перенес три операции, две из которых были неудачные. После лечения у него остался шрам на животе и нет пупка. Из-за этого Жуков стесняется купаться.

Что Сергей Жуков говорит о войне в Украине

Группа "Руки Вверх" была весьма популярной в нашей стране, поэтому приезжала в Украину с гастролями. Но Сергей Жуков стал одним из российских артистов, кто поддержал войну, при чем с 2014 года.

Певец выступал с концертами в оккупированном Крыму, за что оказался в базе "Миротворец". Также ему запретили въезд в Латвию и Эстонию.

Сергей Жуков поддерживает войну против Украины

Когда в конце февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Жуков не осудил путинский режим, а стал придерживаться нейтральной позиции. Но в 2023 году он был внесен ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за участие в концерте в поддержку войны против Украины.

Сергей Жуков вместе с детьми и женой

В марте 2024 года Сергей Жуков выступил на митинг-концерте, который был посвящен 10-летию аннексии Крыма и победе Владимира Путина на президентских выборов. Несмотря на то, что лидер "Руки вверх" не делает публичных заявлений касательно войны, такими действиями он демонстрирует свою позицию и поддержку кровавому диктатору.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне вокалист группы "Звери" Рома Билык. Артист несколько лет жил в Украине.