Жил в Украине, осуждал войну, затем выступил в "ДНР": что говорит о войне вокалист группы "Звери" Рома Билык

Несколько лет артист жил на территории Украины

Известный российский музыкант Роман Былик, лидер группы "Звери", песни которой пользовались популярностью в Украине, изменил свою позицию касательно войны. Он, как и уроженец Донецка Александр Ревва, резко "переобулся", опасаясь за свою карьеру.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Рома "Зверь" и чем занимается. Мы узнали, что музыкант говорит о войне в Украине.

Как прославился Роман Билык и что его связывает с Украиной

Артист родился в 1977 году в Таганроге, но в юности, с 1989 по 1993 год, Роман жил на территории Украины, сначала в Мариуполе, потом в Киеве. В школьные годы он увлекался музыкой, вскоре создал группу "Асимметрия" и получил образование в Таганроге.

Роман Билык в юности жил в Украине

В 2000 году Роман приехал в Москву и начал развивать свою карьеру, создав группу "Звери". И спустя пять лет музыкальный коллектив уже входил в список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по версии Forbes.

Роман Билык в 2000 году создал группу "Звери"

Группа "Звери" часто гастролировала по украинским городам, в 2018 году они даже должны были выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве, но концерт был отменен. Представители музыкантов отметили, что выступление не состоялось "из-за непрофессионального подхода принимающей стороны".

Группа "Звери" должны были выступить в Киеве

Что Рома "Зверь" говорит о войне

Российский артист после аннексии Крыма заявил, что не будет выступать на территории оккупированного полуострова, потому что не хочет своими гастролями создавать конфликтные ситуации:"Мне есть куда поехать, я не хочу создавать конфликты, чтобы люди еще обсуждали, правильно ты сделал или неправильно, что ты поехал туда, на такую непростую территорию", — заявлял Роман Билык.

Роман Билык в конце февраля осудил войну

А когда в конце февраля 2022 года Россия начала против Украины полномасштабную войну группа "Звери" публично заявила, что выступает против войны, как и все люди здравого смысла. Музыканты осудили любые военные действия и призывали как можно быстрее решить вопрос за столом переговоров.

Роман Билык призывал прекратить военные действия в Украине

На своей странице в Instagram певец лично также сделал антивоенное заявление. И такая позиция вскоре повлияла на его карьеру в России, поскольку концерты группы стали отменять, а Билыка призывали проверить насчет финансирования ВСУ.

Лидер группы "Звери" удалил посты о войне и "переобулся"

Опасаясь за свою карьеру, лидер группы "Звери" резко переобулся и удалил из социальных сетей публикации, которые осуждали военные действия Кремля против Украины. А в 2023 году Рома "Зверь" уже с концертом выступал перед оккупантами в "ДНР". В сети появились фотографии артиста в бронежилете и каске на одной из позиций боевиков.

Роман Билык и группа "Звери" выступил в "ДНР"

Сейчас группа "Звери" зарабатывает кровавые рубли, продолжая гастролировать по российским городам. Летом они собираются отмечать свое 25-летие на сцене в "Лужниках".

Роман Билык продолжает выступать в России

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне киевлянка Анна Кузина из "Универа". Актриса была звездой российских кинолент.