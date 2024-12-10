Уехала в Европу и назвала Путина психопатом: что говорит о войне киевлянка Анна Кузина из "Универа"

Войну актриса вместе с мужем и сыном встретила в Киеве

Известная актриса Анна Кузина, сыгравшая Яну в сериале "Универ. Новая общага", родилась в Украине, как и ее коллега Виталий Гогунский ("Кузя"), только в отличие от него Анна не стала предателем своей родины. Актриса в начале полномасштабной войны четко определилась со своей позицией.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Яна из "Универа" и чем занимается. Мы узнали, что актриса говорит о войне.

Как изменилась Анна Кузина и каким был ее творческий путь

Актриса родилась в 1980 году в Киеве и с детства увлекалась фигурным катанием, занималась в театральном кружке и ходила в музыкальную школу. Но повзрослев Анна решила, что станет актрисой. Она отправилась подавать документы в театральные вузы Москвы, но там предлагали только обучение на платном, поэтому Анна вернулась в Киев и стала студенткой политехнического института, где ее приняли на факультет полиграфии.

Анна Кузина стала звездой кино, не получив профильного образования

Но девушку манила сцена, поэтому в период учебы в вузе Анна начала заниматься в студии импровизации "Черный квадрат", потом ее пригласили в труппу киевского центра современного искусства "Дах". Вскоре Кузина получила признание на сцене и начала пробовать себя в качестве актрисы.

Анна Кузина в сериале "Универ. Новая общага"

С 2005 года Анна начала сниматься в кинолентах, ее фильмография насчитывает около 60 украинских и российских фильмов, среди которых: "Пуговица", "Zомбоящик", "Доярка из Хацапетовки", "Антиснайпер", "Аметистовая сережка" и другие. Но наиболее известная ее роль — Яны Семакиной в сериалах "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя".

Анна Кузина долгое время снималась в российских кинолентах

Что звезда "Универа" Анна Кузина говорит о войне

Несмотря на то, что Анна была звездой российских сериалов, в день начала полномасштабной войны она четко обозначила свою позицию, опубликовав на своей странице в Instagram украинский флаг. 24 февраля 2022 года Кузина вместе с семьей была в Киеве, и как все украинцы, проснулась от взрывов. Супруг Анны вывез ее с сыном в первый день на Запад Украины, а сам встал на защиту нашего государства.

Анна Кузина поддержала Украину в войне

Актриса сначала выехала с ребенком в Германию к друзьям, а потом обосновалась во Франции, в пригороде Парижа, где находится и сейчас, судя по геолокации, указанной в Instagram. Но несмотря на то, что Анна живет в Европе, она регулярно проводит сборы для украинской армии и напоминает всему миру, что Россия — это страна террорист.

Анна Кузина выехала за границу, но поддерживает ВСУ

В первые дни войны звезда "Универа" пыталась достучаться к россиянам и записала видеообращение. В нем Анна назвала Путина психопатом и мировым террористом, указав, что он развязал войну против Украины еще в 2014 году на Донбассе.

Анна Кузина назвала Путина мировым террористом

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