Виїхала до Європи і назвала Путіна психопатом: що говорить про війну киянка Анна Кузіна з "Універа"

Війну актриса разом із чоловіком та сином зустріла у Києві

Відома акторка Анна Кузіна, яка зіграла Яну в серіалі "Універ. Нова общага", народилася в Україні, як і її колега Віталій Гогунський ("Кузя"), лише на відміну від нього Анна не стала зрадницею своєї Батьківщини. Акторка на початку повномасштабної війни чітко визначилася зі своєю позицією.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Яна з "Універа" та чим займається. Ми дізналися, що акторка говорить про війну.

Як змінилася Анна Кузіна і яким був її творчий шлях

Актриса народилася 1980 року в Києві й з дитинства захоплювалася фігурним катанням, займалася у театральному гуртку та ходила до музичної школи. Але подорослішавши Анна вирішила, що стане акторкою. Вона вирушила подавати документи до театральних вишів Москви, але там пропонували лише навчання на платному, тому Анна повернулася до Києва та стала студенткою політехнічного інституту, де її прийняли на факультет поліграфії.

Анна Кузіна стала зіркою кіно, не здобувши профільної освіти

Але дівчину манила сцена, тож у період навчання у виші Анна почала займатися у студії імпровізації "Чорний квадрат", потім її запросили до трупи київського центру сучасного мистецтва "Дах". Незабаром Кузіна отримала визнання на сцені й почала пробувати себе в ролі акторки.

Анна Кузіна у серіалі "Універ. Нова общага"

З 2005 року Анна почала зніматися в кінострічках, її фільмографія налічує близько 60 українських та російських фільмів, серед яких: "Ґудзик", "Zомбоящик", "Доярка з Хацапетівки", "Антиснайпер", "Аметистова сережка" та інші. Але найвідоміша її роль – Яни Семакіної у серіалах "Універ. Нова общага" та "Універ. 10 років по тому".

Анна Кузіна довгий час знімалася у російських кінострічках

Що зірка "Універа" Анна Кузіна говорить про війну

Попри те, що Анна була зіркою російських серіалів, у день початку повномасштабної війни вона чітко окреслила свою позицію, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram український прапор. 24 лютого 2022 року Кузіна разом із сім’єю була у Києві, і як усі українці, прокинулася від вибухів. Чоловік Анни вивіз її із сином у перший день на Захід України, а сам став на захист нашої держави.

Анна Кузіна підтримала Україну у війні

Акторка спочатку виїхала з дитиною до Німеччини до друзів, а потім влаштувалась у Франції, в передмісті Парижа, де знаходиться і зараз, судячи з геолокації, вказаної в Instagram. Але попри те, що Анна живе в Європі, вона регулярно проводить збори для української армії та нагадує усьому світу, що Росія – це країна терорист.

Анна Кузіна виїхала за кордон, але підтримує ЗСУ

У перші дні війни зірка "Універа" намагалася достукатися до росіян та записала відеозвернення. У ньому Анна назвала Путіна психопатом та світовим терористом, вказавши, що він розв’язав війну проти України ще 2014 року на Донбасі.

Анна Кузіна назвала Путіна світовим терористом

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну Людмила Артем’єва — зірка "Сватів". Вона сподобалася глядачам завдяки ролі Ольги Ковальової.