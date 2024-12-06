Називала себе одеситкою, закликала до миру, але залишилася в Росії: що говорить про війну зірка "Гардемаринів" Лютаєва

Лютаєва не засуджувала путінську агресію, але хотіла якнайшвидшого миру

Відома актриса, зірка кінострічки "Гардемарини, вперед!" Тетяна Лютаєва, яка народилася та виросла в Україні, на відміну від радянської зірки Лії Ахеджакової, не змогла публічно заявити про свою антивоєнну позицію. Хоча на початку повномасштабної війни вона робила натяки на те, що солідарна з народом України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Тетяна Лютаєва, чим займається та як зараз виглядає. Ми дізналися, яка у неї позиція щодо війни, розв’язаної Росією.

Що відомо про долю актриси Тетяни Лютаєвої

Знаменитість народилася у 1965 році у Новій Каховці (Херсон), а коли Тетяні було два роки, її родина переїхала до Одеси. Актриса неодноразово заявляла, що вважає себе одеситкою, хоча освіту здобувала вже у Москві, у ВДІКу.

Її дебют у кіно відбувся 1987 року у фільмі "Гардемарини, вперед!", де Тетяна виконала роль Анастасії Ягужинської. Після виходу фільму Лютаєва набула великої слави та популярності, тому їй активно стали надходити інші пропозиції на зйомках у фільмах.

Тетяна Лютаєва зіграла Анастасію Ягужинську у "Гардемаринах"

Але в Росії Тетяна не залишилася, вона поїхала до Вільнюса, де вперше вийшла заміж за литовського режисера Олегаса Дітковскіса, якому народила доньку Агнію. Але незабаром вони розлучилися і Лютаєва зустріла нове кохання. Другому чоловікові Рокасу Раманаускасу, який теж був литовським режисером, актриса народила сина Домінікаса. Але й цей шлюб закінчився розлученням, тож у 2004 році Тетяна разом із дітьми повернулася до Москви.

Тетяна Лютаєва разом із сином та донькою

Третім чоловіком зірки радянського кіно став оператор-постановник Дмитро Мішин, разом вони прожили чотири роки. Наразі актриса живе у заміському будинку в елітному селищі Московської області та допомагає дочці Агнії з трьома дітьми.

Тетяна Лютаєва живе у Московській області

Також актриса продовжує займатися акторством, відвідує світські вечори та активно веде сторінку до Instagram. Тетяна у 2024 році знялася в кінострічці "Онегін" і спробувала себе в якості режисера.

Тетяна Лютаєва продовжує зніматися у російському кіно

Що Тетяна Лютаєва говорить про війну

Коли 2014 року Росія анексувала Крим, актриса Тетяна Лютаєва не робила жодних гучних заяв. Вона продовжувала успішно зніматися в українських проєктах та при цьому активно гастролювати зі спектаклями на окупованому півострові. У 2017 році вона зіграла в Севастополі у виставі "Вільне кохання", а у 2020 році знімалася у Криму у фільмі "Я не твоя". За порушення кордону України та незаконну комерційну діяльність на окупованому півострові Тетяну внесли до бази "Миротворець".

Тетяна Лютаєва закликала до миру на початку війни

Наприкінці лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, на своїй сторінці в Instagram зірка серіалу "Гардемарини, вперед!" опублікувала ікону і великими літерами лаконічно написала: "Зупиніться!" Також вона зробила публікацію, в якій показала своїх трьох онуків, що обіймаються, і залишила напис: "Миру мир! Ной збирає мабуть ковчег…". Ці публікації вона видалила, але в мережі залишились скріншоти. Є й інші пости, в яких Тетяна каже, що бажає миру, але потім подібних публікацій з посиланнями на війну вона не робила.

Тетяна Лютаєва видалила пости, зроблені в перший день війни

Тетяна Лютаєва не стала відкрито засуджувати путінську агресію

Актриса зараз мовчить про війну

Росіяни на початку війни хейтили актрису та за її натяки на підтримку України. У мережі є скріншоти відео, на яких Лютаєва махала фолловерам жовто-блакитним пером.

Тетяна Лютаєва виступала проти війни у лютому 2022 року

Але зараз актриса мовчить про свою позицію та продовжує заробляти гроші в Російській Федерації. Вона розповідає про свої нові проєкти й підтримує російську культуру.

Тетяна Лютаєва продовжує жити та зніматися в Росії

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актриса Ольга Ломоносова із серіалу "Не родись вродлива". Актриса народилася та виросла в Україні.