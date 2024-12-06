Називала себе одеситкою, закликала до миру, але залишилася в Росії: що говорить про війну зірка "Гардемаринів" Лютаєва
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Лютаєва не засуджувала путінську агресію, але хотіла якнайшвидшого миру
Відома актриса, зірка кінострічки "Гардемарини, вперед!" Тетяна Лютаєва, яка народилася та виросла в Україні, на відміну від радянської зірки Лії Ахеджакової, не змогла публічно заявити про свою антивоєнну позицію. Хоча на початку повномасштабної війни вона робила натяки на те, що солідарна з народом України.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Тетяна Лютаєва, чим займається та як зараз виглядає. Ми дізналися, яка у неї позиція щодо війни, розв’язаної Росією.
Що відомо про долю актриси Тетяни Лютаєвої
Знаменитість народилася у 1965 році у Новій Каховці (Херсон), а коли Тетяні було два роки, її родина переїхала до Одеси. Актриса неодноразово заявляла, що вважає себе одеситкою, хоча освіту здобувала вже у Москві, у ВДІКу.
Її дебют у кіно відбувся 1987 року у фільмі "Гардемарини, вперед!", де Тетяна виконала роль Анастасії Ягужинської. Після виходу фільму Лютаєва набула великої слави та популярності, тому їй активно стали надходити інші пропозиції на зйомках у фільмах.
Але в Росії Тетяна не залишилася, вона поїхала до Вільнюса, де вперше вийшла заміж за литовського режисера Олегаса Дітковскіса, якому народила доньку Агнію. Але незабаром вони розлучилися і Лютаєва зустріла нове кохання. Другому чоловікові Рокасу Раманаускасу, який теж був литовським режисером, актриса народила сина Домінікаса. Але й цей шлюб закінчився розлученням, тож у 2004 році Тетяна разом із дітьми повернулася до Москви.
Третім чоловіком зірки радянського кіно став оператор-постановник Дмитро Мішин, разом вони прожили чотири роки. Наразі актриса живе у заміському будинку в елітному селищі Московської області та допомагає дочці Агнії з трьома дітьми.
Також актриса продовжує займатися акторством, відвідує світські вечори та активно веде сторінку до Instagram. Тетяна у 2024 році знялася в кінострічці "Онегін" і спробувала себе в якості режисера.
Що Тетяна Лютаєва говорить про війну
Коли 2014 року Росія анексувала Крим, актриса Тетяна Лютаєва не робила жодних гучних заяв. Вона продовжувала успішно зніматися в українських проєктах та при цьому активно гастролювати зі спектаклями на окупованому півострові. У 2017 році вона зіграла в Севастополі у виставі "Вільне кохання", а у 2020 році знімалася у Криму у фільмі "Я не твоя". За порушення кордону України та незаконну комерційну діяльність на окупованому півострові Тетяну внесли до бази "Миротворець".
Наприкінці лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, на своїй сторінці в Instagram зірка серіалу "Гардемарини, вперед!" опублікувала ікону і великими літерами лаконічно написала: "Зупиніться!" Також вона зробила публікацію, в якій показала своїх трьох онуків, що обіймаються, і залишила напис: "Миру мир! Ной збирає мабуть ковчег…". Ці публікації вона видалила, але в мережі залишились скріншоти. Є й інші пости, в яких Тетяна каже, що бажає миру, але потім подібних публікацій з посиланнями на війну вона не робила.
Росіяни на початку війни хейтили актрису та за її натяки на підтримку України. У мережі є скріншоти відео, на яких Лютаєва махала фолловерам жовто-блакитним пером.
Але зараз актриса мовчить про свою позицію та продовжує заробляти гроші в Російській Федерації. Вона розповідає про свої нові проєкти й підтримує російську культуру.
"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актриса Ольга Ломоносова із серіалу "Не родись вродлива". Актриса народилася та виросла в Україні.