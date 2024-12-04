Назвали себе особистими ворогами Зеленського: що говорять про війну близнюки з "Пригод Електроніка" та як змінилися

Брати Торсуєви визначилися зі своєю позицією щодо війни

Багато російських знаменитостей, пов’язаних з Україною, на початку повномасштабної війни підтримали путінську агресію. Серед них виявився полтавець Вадим Казаченко, а також брати Торсуєви, які прославилися завдяки фільму "Пригоди Електроніка", знятого Одеською кіностудією.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилися брати-близнюки Володимир та Юрій Торсуєв та чим займаються. Ми дізналися, яка у них позиція щодо війни в Україні.

Як склалася доля близнюків з "Пригод Електроніка"

Володимир та Юрій Торсуєви народилися у 1966 році в Москві, де здобули освіту та працювали на кіностудії "ТриТе", знімаючись у художніх фільмах. Однак велика популярність прийшла до них у 1980 році після виходу фільму "Пригоди Електроніка". Володимир у ньому зіграв Електроніка, а його брат-близнюк Володимир – школяра Сергія Сироїжкіна.

Кадр із фільму "Пригоди Електроніка"

Загалом фільмографія братів налічує до 20 фільмів, серед яких і "Брат 3" (2022). Крім акторської кар’єри, Торсуєви намагалися займатися бізнесом. Нині вони продовжують жити в Росії та періодично стають учасниками популярних шоу, наприклад, "Привіт, Андрій" з Малаховим.

Володимир та Юрій Торсуєв у дитинстві і зараз

Щодо особистого життя, то у Володимира воно було дуже насиченим. Загалом він мав вісім шлюбів, п’ять з яких були офіційними. У 42 роки він уперше став батьком, сьома кохана подарувала актору дочку Єлизавету.

У 2020 році Володимир одружився з українкою Лілією Гурською, яка отримала російський паспорт. Вона працювала лікарем і доглядала вдома за їхньою матір'ю. В одному з інтерв’ю актор повідомив, що його дружині загрожує 5 років ув’язнення в Україні, оскільки СБУ завела проти неї справу.

Володимир Торсуєв одружився 2020 року з українкою

А ось Юрій Торсуєв був одружений двічі. З першою дружиною актор провів під одним дахом 10 років, але дітей у шлюбі вони не нажили. Після розлучення він зустрів іншу обраницю, яка народила йому сина Микиту та дочку Анастасію.

Що братися Торсуєви говорили про Україну та війну

Зірки радянського фільму "Пригоди Електроніка" у своєму інтерв’ю заявляли, що вважають Україну "частиною своєї Батьківщини", оскільки їхня мама була з Дніпропетровська, вони жили в Києві та Одесі, та й фільм, який їх прославив, було знято на Одеській кіностудії. Однак вони піддалися російській пропаганді й ще з 2014 року яро підтримали путінський режим.

Брати Торсуєви підтримує путінський режим

Брати Торсуєви заявили, що в Україні змінилася ідеологія і країна почала орієнтуватися на Захід, на Америку, тому новому поколінню ніхто не говорив про "братні народи". Путиністи називали Одесу, Харків та Запоріжжя – російськими містами.

Брати Торсуєви жорстко критикували президента Зеленського

І Володимир, і Юрій почали відвідувати окупований Донбас, розповідати про "гуманітарну допомогу" та про те, як їх нібито намагався викрасти в полон "Правий сектор", але їм вдалося втекти лісами.

Щобільше, зірки радянського фільму жорстко критикували президента України Володимира Зеленського, заявивши, що вони перебувають "у другій сотні списку його особистих ворогів ", і що він не має жодних перспектив. Актори назвали його "наркоманом та зрадником".

Володимир та Юрій Торсуєв поширюють брехню про війну та Україну

Також путіністи брехали про те, що в Україні розпочався вибух націоналізму та геноцид російського народу. У 2018 році за порушення державного кордону нашої країни, співпрацю з проросійськими терористичними організаціями та участь у пропагандистських заходах Торсуєвих внесли до бази "Миротворець". А дружині Володимира, за його словами, загрожує тюремний термін в Україні за те, що вона вийшла за нього заміж і її звинуватили у колаборанстві.

У 2023 році в мережі почали розповсюджувати фото Юрія Торсуєва у військовій формі, заявляючи, що він пішов у зону "СВО". Але виявилося, що він просто знявся в одному із серіалів, який розповідає про будні солдатів.

"Телеграф" писав раніше, як змінилася Аліса Селезньова з фільму "Гостя з майбутнього". Акторка веде закритий спосіб життя, бо ще з дитинства не любить публічності.