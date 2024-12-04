Назвали себя личными врагами Зеленского: что говорят о войне близнецы из "Приключений Электроника" и как изменились

Братья Торсуевы определились со своей позицией касательно войны

Многие российские знаменитости, которые были связаны с Украиной, в начале полномасштабной войны поддержали путинскую агрессию. В их числе оказался полтавчанин Вадим Казаченко, а также братья Торсуевы, которые прославились благодаря фильму "Приключения Электроника", снятого Одесской киностудией.

"Телеграф" решил выяснить, как изменились братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуев и чем занимаются. Мы узнали, какая у них позиция касательно войны в Украине.

Как сложилась судьба близнецов из "Приключений Электроника"

Владимир и Юрий Торсуевы родились в 1966 году в Москве, где получили образование и работали на киностудии "ТриТэ", снимаясь в художественных фильмах. Однако большая популярность пришла к ним в 1980 году после выхода фильма "Приключения Электроника". Владимир в нем сыграл Электроника, а его брат-близнец Владимир — школьника Сергея Сыроежкина.

Кадр из фильма "Приключения Электроника"

Всего фильмография братьев насчитывает до 20 фильмов, среди которых и "Брат 3" (2022 года). Помимо актерской карьеры Торсуевы пытались заниматься бизнесом. Сейчас они продолжают жить в России и периодически становятся участниками популярных шоу, например, "Привет, Андрей" с Малаховым.

Владимир и Юрий Торсуев в детстве и сейчас

Что касается личной жизни, то у Владимира она была весьма насыщенной. В целом у него было восемь браков, пять из которых были официальными. В 42 года он впервые стал отцом, седьмая возлюбленная подарила актеру дочь Елизавету.

В 2020 году Владимир женился на украинке Лилии Гурской, которая получила российский паспорт. Она работала врачом и ухаживала на дому за их матерью. В одном из интервью актер сообщил, что его жене грозит 5 лет тюремного заключения в Украине, так как СБУ завела против нее дело.

Владимир Торсуев женился в 2020 году на украинке

А вот Юрий Торсуев был женат дважды. С первой женой актер провел под одной крышей 10 лет, но детей в браке они не нажили. После развода он встретил другую избранницу, которая родила ему сына Никиту и дочь Анастасию.

Что браться Торсуевы говорили об Украине и войне

Звезды советского фильма "Приключения Электроника" в своем интервью заявляли, что считают Украину "частью своей Родины", поскольку их мама была из Днепропетровска, они жили в Киеве и Одессе, да и фильм, который их прославил, был снят на Одесской киностудии. Однако они поддались российской пропаганде, и еще с 2014 года яро поддержали путинский режим.

Братья Торсуевы поддерживает путинский режим

Братья Торсуевы заявили, что в Украине поменялась идеология и страна стала ориентироваться на Запад, на Америку, поэтому новому поколению никто не говорил про "братские народы". Путинисты называли Одессу, Харьков и Запорожье — русскими городами.

Братья Торсуевы жестко критиковали президента Зеленского

И Владимир, и Юрий стали посещать оккупированный Донбасс, рассказывать о "гуманитарной помощи" и о том, как их якобы пытался похитить в плен "Правый сектор", но им удалось убежать лесами.

Более того, звезды советского фильма жестко критиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что они находятся "во второй сотне списка его личных врагов", и что у него нет никаких перспектив. Актеры назвали его "наркоманом и предателем".

Владимир и Юрий Торсуев распространяют ложь о войне и Украине

Также путинисты врали о том, что в Украине начался взрыв национализма и геноцид русского народа. В 2018 году за нарушение государственной границы нашей страны, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями и участие в пропагандистских мероприятиях, Торсуевых внесли в базу "Миротворец". А жене Владимира, по его словам, грозит тюремный срок в Украине за то, что она вышла за него замуж и ее была обвинена в коллаборанстве.

В 2023 году в сети начали распространять фото Юрия Торсуева в военной форме, заявляя, что он пошел в зону "СВО". Но оказалось, что он просто снялся в одном из сериалов, который рассказывает о буднях солдат.

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