Не общалась с сыном 10 лет: из-за чего Светличная ссорилась с родными и называла их "отвратительными"

Покойная актриса не раз была обижена на старшего сына Алексея

Актриса Светлана Светличная умерла 16 ноября на 85 году жизни. В личной сфере звезда "Бриллиантовой руки" была счастлива лишь однажды — в браке с первым мужем Владимиром Ивашовым. Однако даже эти отношения не были безоблачными.

Светличная и Ивашов прожили вместе 34 года, но с каждой стороны не обошлось без измен. Впрочем, супруги смогли не развестись вплоть до смерти Владимира в 1995 году — актер умер из-за проблем со здоровьем в 55 лет. В этом браке Светличная родила двух сыновей — Алексея (1961) и Олега (1972-2006).

Конфликты Светланы Светличной с родными

Больше всего недопонимания было в отношениях актрисы со старшим сыном, стоматологом. В молодости Алексей Ивашов повстречал девушку Ольгу — уроженку Харькова. Невестку Светличная невзлюбила сразу: считала ее простушкой и провинциалкой. Несмотря на недовольство матери, Алексей женился на украинке.

Алексей Ивашов с женой Ольгой Колимбет

В этом браке у Ивашова появилась дочь, которую назвали Марией, и которая, в свою очередь, подарила Светличной внука — Владимира (назвали в честь покойного дедушки Владимира Ивашова). Наследники растопили сердце знаменитой артистки, и общение со старшим сыном вновь возобновилось. Во внуке Светличная души не чаяла.

Светлана Светличная с внучкой Марией и правнуком Владимиром Ивашовым

После смерти мужа актриса решила продать семейную трехкомнатную квартиру: она купила себе двухкомнатную, а младшему сыну Олегу — однокомнатную. Алексей возмутился тому, что с ним не посоветовались, хотя у мужчины давно была своя семья и жилье. Из-за ссоры мать с сыном не общались целых 10 лет. Спустя время родственники помирились.

Светличная с сыном Олегом (слева) и Алексеем (справа)

Третий конфликт между Алексеем и его матерью разгорелся из-за квартиры, оставшейся после смерти его брата Олега, который умер в 33 года из-за алкоголизма. Артистка отказалась от своей доли и оформила ее на старшего сына с условием, что квартиру будут сдавать, а доход делить пополам. Однако Ивашов-младший тайком переписал недвижимость на свою дочь Марию, которая затем продала ее и приобрела квартиру получше. Узнав об этом, Светличная была возмущена, но позже согласилась с родными, что так было разумно.

Внучка Светланы Светличной - Мария

Назвала сыновей "отвратительными людьми"

Чтобы напомнить о себе публике, которая когда-то обожала актрису, Светличная часто становилась гостьей телешоу. Она делала выпуски скандальными, когда рассказывала о проблемах в семье. Однажды в одной из передач Светличная воскликнула: "Я родила отвратительных людей!". Это было не более, чем постановка, ведь в последние годы своей жизни Алексей и его семья опекали женщину: родственники обеспечивали ее финансово даже тогда, когда она лежала в хосписе. Под конец жизни Светлана Светличная перестала узнавать близких людей.

Светличная в последние годы жизни

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