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Не общалась с сыном 10 лет: из-за чего Светличная ссорилась с родными и называла их "отвратительными"

Автор
Татьяна Кармазина
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Светлана Светличная родила двух сыновей от актера Владимира Ивашова
Светлана Светличная родила двух сыновей от актера Владимира Ивашова. Фото Коллаж "Телеграфа"

Покойная актриса не раз была обижена на старшего сына Алексея

Актриса Светлана Светличная умерла 16 ноября на 85 году жизни. В личной сфере звезда "Бриллиантовой руки" была счастлива лишь однажды — в браке с первым мужем Владимиром Ивашовым. Однако даже эти отношения не были безоблачными.

Светличная и Ивашов прожили вместе 34 года, но с каждой стороны не обошлось без измен. Впрочем, супруги смогли не развестись вплоть до смерти Владимира в 1995 году — актер умер из-за проблем со здоровьем в 55 лет. В этом браке Светличная родила двух сыновей — Алексея (1961) и Олега (1972-2006).

Конфликты Светланы Светличной с родными

Больше всего недопонимания было в отношениях актрисы со старшим сыном, стоматологом. В молодости Алексей Ивашов повстречал девушку Ольгу — уроженку Харькова. Невестку Светличная невзлюбила сразу: считала ее простушкой и провинциалкой. Несмотря на недовольство матери, Алексей женился на украинке.

Алексей Ивашов Ольга Колимбет
Алексей Ивашов с женой Ольгой Колимбет

В этом браке у Ивашова появилась дочь, которую назвали Марией, и которая, в свою очередь, подарила Светличной внука — Владимира (назвали в честь покойного дедушки Владимира Ивашова). Наследники растопили сердце знаменитой артистки, и общение со старшим сыном вновь возобновилось. Во внуке Светличная души не чаяла.

мария ивашова Светлана Светличная владимир ивашов
Светлана Светличная с внучкой Марией и правнуком Владимиром Ивашовым

После смерти мужа актриса решила продать семейную трехкомнатную квартиру: она купила себе двухкомнатную, а младшему сыну Олегу — однокомнатную. Алексей возмутился тому, что с ним не посоветовались, хотя у мужчины давно была своя семья и жилье. Из-за ссоры мать с сыном не общались целых 10 лет. Спустя время родственники помирились.

олег ивашов светлана светличная алексей ивашов
Светличная с сыном Олегом (слева) и Алексеем (справа)

Третий конфликт между Алексеем и его матерью разгорелся из-за квартиры, оставшейся после смерти его брата Олега, который умер в 33 года из-за алкоголизма. Артистка отказалась от своей доли и оформила ее на старшего сына с условием, что квартиру будут сдавать, а доход делить пополам. Однако Ивашов-младший тайком переписал недвижимость на свою дочь Марию, которая затем продала ее и приобрела квартиру получше. Узнав об этом, Светличная была возмущена, но позже согласилась с родными, что так было разумно.

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Внучка Светланы Светличной - Мария

Назвала сыновей "отвратительными людьми"

Чтобы напомнить о себе публике, которая когда-то обожала актрису, Светличная часто становилась гостьей телешоу. Она делала выпуски скандальными, когда рассказывала о проблемах в семье. Однажды в одной из передач Светличная воскликнула: "Я родила отвратительных людей!". Это было не более, чем постановка, ведь в последние годы своей жизни Алексей и его семья опекали женщину: родственники обеспечивали ее финансово даже тогда, когда она лежала в хосписе. Под конец жизни Светлана Светличная перестала узнавать близких людей.

светлана светличная
Светличная в последние годы жизни

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#Дети #Светлана Светличная #Алексей Ивашов