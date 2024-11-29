Его избили до смерти: как выглядит могила бывшего мужа Оксаны Билозир и что с убийцами

24 года назад умер выдающийся украинский композитор Игорь Билозир

Народная артистка Украины Оксана Билозир во время войны выступает для украинских защитников. Ее первым мужем был выдающийся украинский композитор Игорь Билозир.

Автор композиций "Пшеничне перевесло" и "Світлиця" родился 24 марта 1955 года в городе Радехов, Львовская область. Был членом вокально-инструментального ансамбля в радеховской школе №1. Окончил Львовское музыкально-педагогическое училище и Львовскую консерваторию.

Стажировался в США и Канаде. С 1979 года был художественным руководителем и солистом ВИА "Ватра" Львовской областной филармонии.

Фото: obozrevatel

Жестокое избиение из-за российского шансона

Композитор, который развелся с Оксаной Билозир в 1991 году и был в браке со второй женой Ольгой Гошовской, был жестоко избит 8 мая 2000 года за то, что своими украинскими песнями в кафе "Цисарский кофе" якобы мешал группе посетителей, среди которых находились Дмитрий Воронов и Юрий Калинин, наслаждаться российским шансоном.

"Общество, сидящее за столиком вместе с Игорем, вполголоса напевает его "Це не яблуні цвіт". Компания поклонников песен о "чести" офицеров в наглой форме требует у общества Билозира немедленно прекратить, потому что это "мешает слушать то, что они хотят"… Начинается какая-то толкотня – вечер был испорчен. Игорь с товарищами встали и пошли к выходу. Билозир подошел к их столику, протянул руку Воронову и сказал, что не стоит ссориться. Прибавил: "Я прощаю вас". Я думаю, что это и стало моментом, когда тем отморозкам сорвало крышу… Воронов и Калинин перестревают их (по пути домой — ред.). Воронов, офицер, профессионально занимавшийся боксом, единоборством и знавший приемы, наносит Билозиру прицельный, бешеной силы удар в лоб, в результате которого Игорь "свалился на тротуар, как сноп". Но им еще мало! Надо добивать! И озверев, яростно – кулаками, ногами", — делились своими воспоминаниями музыкант Юрий Кедринский, жена Билозира Ольга и журналист Богдан Гнатовский.

Вторая жена Игоря Билозира - Ольга Гошовская. Фото: facebook.com/vatra.lviv.ua

Игорь Билозир пробыл в коме 20 дней. 16 мая мужчина перенес клиническую смерть, 28 мая композитора не стало. Ему было всего 45 лет.

Памятный знак на месте гибели Игоря Билозора (Львов, пр. Шевченко). Фото: Википедия

Как выглядит могила Игоря Билозира

Проводить композитора в последний путь пришли более 100 тысяч человек. "Процессия растянулась на несколько километров. Потом писали в прессе, что такие массовые похороны были, когда хоронили в ноябре 1944 года митрополита Андрея Шептицкого. И еще – Ивана Франко, такое еще говорили", — рассказал руководитель ансамбля "Ватра" Андрей Кучерепа.

Похороны Игоря Билозира. Фото: facebook.com/vatra.lviv.ua

На похоронах была и бывшая жена композитора Оксана Билозир. Музыкант был похоронен на Лычаковском кладбище. В 2013 году на могиле Билозира установили белого ангела с письмом в руках — мраморную скульптуру, привезенную из Италии. Она символизирует песню, вечность и чистоту.

Место захоронения композитора на Лычаковском кладбище во Львове. Фото: Википедия

Как наказали убийц Игоря Билозира

Судебные разбирательства длились почти пять месяцев. В сентябре 2001 года Львовский апелляционный суд вынес приговор. Дмитрий Воронов, который являлся сыном замглавы городской милиции, был осужден на 15 лет, а Юрий Калинин – на 12 лет лишения свободы. В ходе дела о гибели композитора были допрошены 30 свидетелей, а материалы расследования заняли 16 томов.

Защита обвиняемых обжаловала данное решение, и в январе 2002 года Верховный суд Украины признал приговор по этому делу необоснованным и отменил его. 7 августа 2002 года Апелляционный суд Львовской области вынес новый приговор: Дмитрий Воронов был осужден на 10 лет лишения свободы, а Юрий Калинин — к 8 годам.

"Где эти мужчины сейчас – неизвестно. Сколько на самом деле они отсидели – тоже. Я знаю, что один журналист делал запрос о них, но ответа не получил. Рассказывали, что преступники были отправлены в колонию в Херсон. А вскоре отец Воронова уволился и поехал работать в милицию туда", — поделился Кендринский в интервью obozrevatel в 2024 году.

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