Певице пришлось отменить концерты в двух городах

Известная украинская певица Ирина Билык, дом которой оккупировали буряты в 2022 году, сообщила неприятные новости своим поклонникам. Артистке пришлось отменить концерты в двух крупных городах.

Как сообщила Билык на своей странице в соцсети Инстаграм, она заболела, поэтому из-за неудовлетворительного состояния здоровья вынуждена была отменить свои выступления 25 марта в Одессе и 26 марта в Черкассах. По словам 54-летней артистки, вирус привел к воспалению легких и она физически не может петь.

"Мои дорогие поклонники! К большому сожалению, вынуждена сообщить, что мои ближайшие концерты в Одессе и Черкассах придется перенести из-за плохого состояния моего здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких, я не имею возможности петь. Это было непростое решение, но оно необходимо — на том настаивают врачи!".

Кроме этого, звезда сообщила поклонникам, что все их приобретенные билеты остаются действительными на новые даты, которые она с командой объявит в ближайшее время.

"Буду благодарна, если вы сохраните свои билеты, ведь я обязательно приеду после реабилитации и буду петь для вас живым и красивым голосом… Я очень ценю вашу поддержку и с нетерпением жду нашей встречи, любимая Одесса и Черкассы!", — подытожила певица.

Ранее мы рассказывали, что Ирина Билык имела в своей творческой жизни романтические отношения с известными мужчинами. Также она одна из самых известных украинских артисток украинского шоу-бизнеса, которая не скрывает пластических операций.