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Шоумен, ее продюсер и танцовщик, младше на 15 лет: что известно о мужчинах Ирины Билык и в отношениях ли она сейчас

Автор
Наталья Дума
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Автор
Ирина Билык была в официальном браке только один раз
Ирина Билык была в официальном браке только один раз. Фото Колаж Телеграфу

Звезда никогда не скрывала личную жизнь

Одна из самых известных украинских певиц Ирина Билык, которая не скрывает, что делала пластические операции, всегда привлекала внимание не только творчеством, но и историей своей личной жизни.В браке звезда была только один раз, однако имела много неофициальных отношений.

Звезда была в отношениях со своим продюсером, была в браке с мужчиной, на 15 лет младше ее, скандально завершала громкий роман. Ее частная жизнь всегда была в центре внимания, а сама Билык никогда ее не скрывала. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о личной жизни Ирины Билык.

Юрий Никитин

Первым громким романом Ирины Билык были отношения с продюсером Юрием Никитиным. Они были вместе в течение восьми лет, но разошлись из-за того, что певица захотела стать мамой, а Никитин считал, что не готов к такой ответственности быть отцом. Пара развелась без скандалов и ссор, и еще некоторое время после разрыва продолжали сотрудничать.

Ирина Билык и Юрий Никитин

Андрей Оверчук

Новым избранником певицы после Юрия Никитина стал манекенщик Андрей Оверчук. Уже через год после начала отношений у пары родился первенец сын Глеб. В официальном браке пара не состояла, но они решили обвенчаться. Однако и эти отношения не были на всю жизнь. Через несколько лет пара разошлась из-за измены со стороны Андрея Оверчука.

Ирина Билык и Андрей Оверчук

Дмитрий Коляденко

В 2001 году Ирина Билык закрутила роман с Дмитрием Коляденко. Тогда их называли самыми скандальными во всем шоу-бизнесе. Пара постоянно громко расходилась, ссорилась, а затем мирилась. Шоумен признавался певице шесть раз, но звезда замуж не спешила, хоть и принимала кольца.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко

К слову, Дмитрий Коляденко очень ревновал любимую. Он и выбрасывал с 13 этажа диван в порывах ревности, и заклеивал ее косметику, и даже резал картины любимой. В 2006 году Ирина Билык покинула Дмитрия Коляденко. Шоумен настолько обиделся на экс-любимую, что решил слить ее пикантные фото желтой прессе. Вылечил душевные раны Коляденко только через несколько лет после разрыва.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко

Дмитрий Дикусар

Их отношения начались в 2006 году во время съемок шоу "Танцы со звездами", где Ирина Билык была приглашенной звездой, а Дмитрий Дикусар — хореографом. Уже в 2007 году пара вышла замуж в Рио-де-Жанейро. Однако в Украине этот брак не вступил в силу.

Ирина Билык, Дмитрий Дикусар

Через три года Ирина Билык покинула Дмитрия Дикусара. Ходили слухи, что это произошло из-за большой разницы в возрасте — певица хотела более серьезных отношений.

Ирина Билык, Дмитрий Дикусар
Ирина Билык, Дмитрий Дикусар и Дмитрий Коляденко

Аслан Ахмадов

С фотографом Ирина Билык начала сотрудничать в 2011 году. Позже он стал режиссером и главным героем клипа певицы "Девочка". Именно с Русланом Ахмадовым звезда впервые узаконила отношения. Женилась пара в 2015 году, а о своих отношениях они рассказали после рождения сына. Ребенок родился благодаря суррогатному материнству.

Ирина Билык Аслан Ахмадов

Их отношения считались идеальными, однако в 2021 году певица объявила о разводе. Согласно слухам, пара рассталась из-за расстояния, ведь Ирина Билык жила в Украине, а Аслан Ахмадов — в России.

Ирина Билык Аслан Ахмадов

Личная жизнь Ирины Билык сейчас

Сейчас артистка решила скрывать подробности личной жизни. Не известно, находится ли певица в отношениях. Однако в соцсетях она часто выкладывает снимки с экс-любовником Дмитрием Коляденко.

Дмитрий Коляденко
Фото: instagram.com/bilyk_iryna
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Алана Бадоева. После развода с Жанной Бадоевой шоумен не рассказывал о своих отношениях, а в сети ему приписывали разные романы. В частности, с его подопечным Максом Барским.

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#Ирина Билык #Дмитрий Коляденко #Юрий Никитин #Дмитрий Дикусар