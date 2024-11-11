Изменила глаза, нос и не только: какие пластические операции делала Ирина Билык и как выглядела до них

Певица сделала первую пластику в 29 лет

Одна из самых известных украинских певиц Ирина Билык приобрела популярность еще в 90-х годах. В начале своей карьеры она выглядела естественным, однако со временем стала делать пластические операции, чего не скрывает. Однако это не испортило облик певицы, а наоборот скрыло все недостатки и выделило преимущества.

Свою первую пластику лица Ирина Билык сделала после рождения сына. По случаю 55-летия певицы, "Телеграф" решил вспомнить, какой она была до операций.

Что известно о пластических операциях Ирины Билык

После рождения первенца Глеба Ирина Билык стала комплексовать из-за своей внешности. Ее не устраивала форма глаз – веки слегка нависали. Также тогда Леонид Кучма обратил внимание на грустные глаза артистки, после чего она решила делать пластическую операцию. Тогда артистке было 29 лет. Об изменениях в своем облике звезда рассказала в программе "Мой секрет".

"И тут Леонид Данилович Кучма в зале. Я в таком платье была, декольте. И он со всеми "добрый вечер", подходит ко мне, так смотрит мне в глаза и говорит: "Ирина, а чего это у вас такие грустные глаза". Я тогда подумала, ну все, надо точно что-то делать с глазами. И тогда я решила завеселить свое лицо", — рассказывала артистка.

Форма глаз – не единственное, что меняла певица во внешности. Также она решила сделать ринопластику. Ирина Билык имела нос с горбинкой, а также считала его слишком большим. Поэтому она сменила и нос с помощью пластики. Однако звезда признавалась, что нужно было сделать его полностью ровным, а не немного изменить.

Певица также не скрывает, что делает "уколы красоты". Из изменений во внешности — также подтяжка лица и увеличение губ.

Ирина Билык также за время своей карьеры меняла неоднократно меняла имидж и цвет волос. Она была брюнеткой, блондинкой и даже рыжей. Сейчас Ирине Билык 55 лет.

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