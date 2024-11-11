Змінила очі, ніс і не тільки: які пластичні операції робила Ірина Білик і як виглядала до них

Співачка зробила першу пластику у 29 років

Одна із найбільш відомих українських співачок Ірина Білик здобула популярність ще у 90-х роках. На початку своєї кар’єри вона мала природний вигляд, однак з часом стала робити пластичні операції, чого не приховує. Однак це не зіпсувало зовнішність співачки, а навпаки приховало усі недоліки і виділило переваги.

Свою першу пластику обличчя Ірина Білик зробила після народження сина. З нагоди 55-річчя співачки, "Телеграф" вирішив пригадати, якою вона була до операцій.

Що відомо про пластичні операції Ірини Білик

Після народження первістка Гліба Ірина Білик стала комплексувати через свою зовнішність. Її не влаштовувала форма очей — повіки злегка нависали. Також тоді Леонід Кучма звернув увагу на сумні очі артистки, після чого вона остаточно вирішила робити пластичну операцію. Тоді артистці було 29 років. Про зміни у своїй зовнішності зірка розповіла у програмі "Мій секрет".

"І тут Леонід Данилович Кучма в залі. Я в такій сукні була, декольте. І він з усіма "добрий вечір", підходить до мене, так дивиться мені у вічі і каже: "Ірино, а чого це у вас такі сумні очі". Я тоді подумала, ну все, треба точно щось робити з очима. Якщо вже президент помітив, що вони такі сумні. І тоді я вирішила завеселити своє обличчя", — розповідала артистка.

Форма очей — не єдине, що змінювала співачка у зовнішності. Також вона вирішила зробити ринопластику. Ірина Білик мала ніс із горбинкою, а також вважала його надто великим. Тому вона змінила й ніс за допомогою пластики. Однак зірка зізнавалася, що треба було зробити його повністю рівним, а не трохи змінити.

Співачка також не приховує, що робить "уколи краси". Зі змін у зовнішності також — підтяжка обличчя та збільшення губ.

Ірина Білик також за час своєї кар’єри змінювала неодноразово змінювала імідж та колір волосся. Вона була брюнеткою, білявкою і навіть рудою. Зараз Ірині Білик 55 років.

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