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Шоумен, її продюсер і танцівник, молодший на 15 років: що відомо про чоловіків Ірини Білик і чи у стосунках вона зараз

Автор
Наталія Дума
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Автор
Ірина Білик була в офіційному шлюбі лише один раз
Ірина Білик була в офіційному шлюбі лише один раз. Фото Колаж Телеграфу

Зірка ніколи не приховувала особисте життя

Одна із найбільш відомих українських співачок Ірина Білик, яка не приховує, що робила пластичні операції, завжди привертала увагу не лише творчістю, а й історією свого особистого життя. У шлюбі зірка була лише один раз, проте мала багато стосунків, які були неофіційними.

Зірка була у стосунках зі своїм продюсером, була у шлюбі із чоловіком, на 15 років молодшим за неї, скандально завершувала гучний роман. ЇЇ приватне життя завжди було у центрі уваги, а сама Білик ніколи його не приховувала. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про особисте життя Ірини Білик.

Юрій Нікітін

Першим гучним романом Ірини Білик були стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним. Вони були разом упродовж восьми років, але розійшлися через те, що співачка захотіла стати мамою, а Нікітін вважав, що не готовий до такої відповідальності бути батьком. Пара розлучилася без скандалів та сварок, і ще якийсь час після розриву продовжували співпрацювати.

Ірина Білик і Юрій Нікітін

Андрій Оверчук

Новим обранцем співачки після Юрія Нікітіна став манекенник Андрій Оверчук. Уже через рік після початку стосунків у пари народився первісток — син Гліб. В офіційному шлюбі пара не перебувала, але вони вирішили повінчатися. Однак і ці стосунки не були на все життя. За кілька років пара розійшлася через зраду з боку Андрія Оверчука.

Ірина Білик і Андрій Оверчук

Дмитро Коляденко

У 2001 році Ірина Білик закрутила роман із Дмитром Коляденком. Тоді їх називали найскандальнішими у всьому шоубізнесі. Пара постійно гучно розходилася, сварилася, а потім мирилася. Шоумен освідчувався співачці шість разів, але зірка заміж не поспішала, хоч і приймала каблучки.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко

До слова, Дмитро Коляденко дуже ревнував кохану. Він і викидав з 13 поверху диван у поривах ревнощів, і заклеював її косметику, і навіть різав картинки коханої. У 2006 році Ірина Білик покинула Дмитра Коляденка. Шоумен настільки образився на ексобраницю, що вирішив злити її пікантні фото жовтій пресі. Прийшов до тями і вилікував душевні рани Коляденко лише через кілька років після розриву.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко
Ірина Білик і Дмитро Коляденко

Дмитро Дікусар

Їхні стосунки розпочалися 2006 року під час знімань шоу "Танці з зірками", де Ірина Білик була запрошеною зіркою, а Дмитро Дікусар — хореографом. Вже у 2007 році пара одружилася у Ріо-де-Жанейро. Однак в Україні цей шлюб не був чинним.

Ірина Білик, Дмитро Дікусар

За три роки Ірина Білик покинула Дмитра Дікусара. Ходили чутки, що це трапилося через велику різницю у віці — співачка хотіла більш серйозних стосунків.

Ірина Білик, Дмитро Дікусар
Ірина Білик, Дмитро Дікусар і Дмитро Коляденко

Аслан Ахмадов

Із фотографом Ірина Білик почала співпрацювати у 2011 році. Пізніше він став режисером та головним героєм кліпу співачки "Девочка". Саме із Русланом Ахмадовим зірка вперше узаконила стосунки. Одружилася пара у 2015 році, а про свої стосунки вони розповіли після народження сина. Дитина народилася завдяки сурогатному материнству.

Ірина Білик Аслан Ахмадов

Їхні стосунки вважалися ідеальними, однак у 2021 році співачка оголосила про розлучення. Згідно з чутками, пара розлучилася через відстань, адже Ірина Білик жила в Україні, а Аслан Ахмадов — у Росії.

Ірина Білик Аслан Ахмадов

Особисте життя Ірини Білик зараз

Зараз артистка вирішила приховувати подробиці особистого життя. Не відомо, чи перебуває співачка у відносинах. Однак у соцмережах вона часто викладає знімки з ексобранцем Дмитром Коляденком.

Дмитро Коляденко
Фото: instagram.com/bilyk_iryna
Фото: іnstagram.com/bilyk_iryna

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Алана Бадоєва. Після розлучення із Жанною Бадоєвою шоумен не розповідав про свої стосунки, а у мережі йому приписували різні романи. Зокрема, з його підопічним Максом Барських.

Теги:
#Ірина Білик #Дмитро Коляденко #Юрій Нікітін #Дмитро Дікусар