Шоумен, її продюсер і танцівник, молодший на 15 років: що відомо про чоловіків Ірини Білик і чи у стосунках вона зараз

Зірка ніколи не приховувала особисте життя

Одна із найбільш відомих українських співачок Ірина Білик, яка не приховує, що робила пластичні операції, завжди привертала увагу не лише творчістю, а й історією свого особистого життя. У шлюбі зірка була лише один раз, проте мала багато стосунків, які були неофіційними.

Зірка була у стосунках зі своїм продюсером, була у шлюбі із чоловіком, на 15 років молодшим за неї, скандально завершувала гучний роман. ЇЇ приватне життя завжди було у центрі уваги, а сама Білик ніколи його не приховувала. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про особисте життя Ірини Білик.

Юрій Нікітін

Першим гучним романом Ірини Білик були стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним. Вони були разом упродовж восьми років, але розійшлися через те, що співачка захотіла стати мамою, а Нікітін вважав, що не готовий до такої відповідальності бути батьком. Пара розлучилася без скандалів та сварок, і ще якийсь час після розриву продовжували співпрацювати.

Андрій Оверчук

Новим обранцем співачки після Юрія Нікітіна став манекенник Андрій Оверчук. Уже через рік після початку стосунків у пари народився первісток — син Гліб. В офіційному шлюбі пара не перебувала, але вони вирішили повінчатися. Однак і ці стосунки не були на все життя. За кілька років пара розійшлася через зраду з боку Андрія Оверчука.

Дмитро Коляденко

У 2001 році Ірина Білик закрутила роман із Дмитром Коляденком. Тоді їх називали найскандальнішими у всьому шоубізнесі. Пара постійно гучно розходилася, сварилася, а потім мирилася. Шоумен освідчувався співачці шість разів, але зірка заміж не поспішала, хоч і приймала каблучки.

До слова, Дмитро Коляденко дуже ревнував кохану. Він і викидав з 13 поверху диван у поривах ревнощів, і заклеював її косметику, і навіть різав картинки коханої. У 2006 році Ірина Білик покинула Дмитра Коляденка. Шоумен настільки образився на ексобраницю, що вирішив злити її пікантні фото жовтій пресі. Прийшов до тями і вилікував душевні рани Коляденко лише через кілька років після розриву.

Дмитро Дікусар

Їхні стосунки розпочалися 2006 року під час знімань шоу "Танці з зірками", де Ірина Білик була запрошеною зіркою, а Дмитро Дікусар — хореографом. Вже у 2007 році пара одружилася у Ріо-де-Жанейро. Однак в Україні цей шлюб не був чинним.

За три роки Ірина Білик покинула Дмитра Дікусара. Ходили чутки, що це трапилося через велику різницю у віці — співачка хотіла більш серйозних стосунків.

Аслан Ахмадов

Із фотографом Ірина Білик почала співпрацювати у 2011 році. Пізніше він став режисером та головним героєм кліпу співачки "Девочка". Саме із Русланом Ахмадовим зірка вперше узаконила стосунки. Одружилася пара у 2015 році, а про свої стосунки вони розповіли після народження сина. Дитина народилася завдяки сурогатному материнству.

Їхні стосунки вважалися ідеальними, однак у 2021 році співачка оголосила про розлучення. Згідно з чутками, пара розлучилася через відстань, адже Ірина Білик жила в Україні, а Аслан Ахмадов — у Росії.

Особисте життя Ірини Білик зараз

Зараз артистка вирішила приховувати подробиці особистого життя. Не відомо, чи перебуває співачка у відносинах. Однак у соцмережах вона часто викладає знімки з ексобранцем Дмитром Коляденком.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Алана Бадоєва. Після розлучення із Жанною Бадоєвою шоумен не розповідав про свої стосунки, а у мережі йому приписували різні романи. Зокрема, з його підопічним Максом Барських.