Знадобиться реабілітація: 54-річна Білик розповіла про важку хворобу

Співачці довелося скасувати концерти у двох містах

Відома українська співачка Ірина Білик, будинок якої окуповували буряти у 2022 році, повідомила неприємні новини своїм шанувальникам. Артистці довелося скасувати концерти у двох великих містах.

Як повідомила Білик на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм, вона захворіла, тому через незадовільний стан здоров'я змушена була скасувати свої виступи 25 березня в Одесі та 26 березня у Черкасах. За словами 54-річної артистки, вірус призвів до запалення легень і вона фізично не може співати.

"Мої любі шанувальники! На превеликий жаль, змушена повідомити, що мої найближчі концерти в Одесі та Черкасах доведеться перенести через поганий стан мого здоров’я. Через вірус і, як наслідок, запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але воно необхідне — на тому наполягають лікарі!", — написала Білик.

Крім цього зірка повідомила шанувальників, що усі їхні придбані квитки залишаються дійсними на нові дати, які вона з командою оголосить найближчим часом.

"Буду вдячна, якщо ви збережете свої квитки, адже я обов’язково приїду після реабілітації і співатиму для вас живим і красивим голосом… Я дуже ціную вашу підтримку і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі, улюблена Одеса та Черкаси!", — підсумувала співачка.

Раніше ми розповідали, що Ірина Білик мала у своєму творчому житті романтичні стосунки з відомими чоловіками. Також вона одна із найбільш відомих українських артисток українського шоубізнесу, яка не приховує пластичних операцій.