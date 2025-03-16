Не дивилася у бік сестри через доньку у Росії: де зараз і як виглядає народна артистка Наталія Сумська

Актрисі зараз 68 років і вона старша сестра Ольги Сумської

Старша донька легендарної актриси Ганни Опанасенко Наталія Сумська є однією з найвідоміших артисток України. Однак, попри численні нагороди та успіхи у кар’єрі, у її житті є й сімейні труднощі.

Найбільшим болем у житті Наталії є конфлікт з її молодшою на 10 років сестрою Ольгою Сумською, дочка якої живе у РФ і мовчить про війну. "Телеграф" розповідає, де зараз Наталія В’ячеславівна, як вона виглядає і чи вдалося їй налагодити спілкування з близькою людиною.

Де зараз Наталія Сумська

Нині акторці 68 років. Вона продовжує грати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка та займатися дублюванням та озвучуванням фільмів.

За словами Наталії, їй приносить щастя бачити серед глядачів українських захисників. Крім того, актриса неодноразово наголошувала на важливості української мови. "Я кожного дня ходжу до театру повз гімназію №117 імені Лесі Українки і чую, як там на шкільному подвір’ї, гуляючи, жартуючи один з одним, дітки говорять рідною українською мовою – це для мене подія, яка дає настрій і наснагу на довготривалий час", — сказала артистка в коментарі ukrinform.

Наталія з чоловіком, Народним артистом УРСР Анатолієм Хостікоєвим. Фото: instagram.com/sumskanataliia

Що сталося між сестрами Наталією та Ольгою

Напружені стосунки між рідними сестрами були й до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Довкола нас відбувається багато непересічних подій, які впливають на нас. Ми в одній галузі працюємо, у нас є певні пріоритети й стиль життя. Вочевидь, він різний, цей стиль життя", — говорила Наталя у програмі "Зірковий шлях" у 2021 році.

Фото: УНІАН

"Нещодавно було нагородження Шевченківських лауреатів. У театрі Франка повна зала людей. Усі вже сидять, у мене запрошення. Я заходжу до зали, сидить Наталія В'ячеславівна, Римма Зюбіна. Я їм: "Добрий день!". Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", — розповідала Ольга В'ячеславівна в інтерв'ю "ЖВЛ".

На початку 2024 року ситуація загострилася тим, що син Наталії Сумської та актора Анатолія Хостікоєва — В’ячеслав — розкрив, що теж посварився з тіткою. Чоловік різко негативно висловився про двоюрідну сестру, яка продовжує мовчати про війну в Україні, де вона народилася та виросла.

Племінник Ольги Сумської – В’ячеслав Хостікоєв. Фото: instagram.com/khostikoiev

Нагадаємо, що Антоніна Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей — дочку Єву та сина Данила. Вона знімається у російських серіалах та заробляє криваві рублі. Ймовірно, навіть має російський паспорт.

Антоніна з чоловіком-росіянином. Фото: instagram.com/tony__pepper

Чи помирилися відомі сестри

Після кількох років публічних сварок родички нарешті розпочали спілкування. Про це розповіла Ольга Сумська у "ЖВЛ". "Спілкуємося. Ну скільки можна? Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому, нехай Господь нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя – моя друга мама, хай там що. Вона моя хрещена мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона неймовірно талановита", — сказала 58-річна актриса.

Також зірка підкреслила, що єдиного ініціатора примирення не було: "Нема перших, нема других. Просто спілкуємося і все. Не потрібно ніколи накопичувати негатив. Зараз дуже страшний час, відповідальний. І від нас залежить, що ми передаємо нашим дітям і онукам".

Сестри Сумські у молодості. Фото: instagram.com/olgasumska

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