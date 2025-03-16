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Не дивилася у бік сестри через доньку у Росії: де зараз і як виглядає народна артистка Наталія Сумська

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Ольга та Наталія Сумські – рідні сестри Новина оновлена 16 березня 2025, 09:08
Ольга та Наталія Сумські – рідні сестри. Фото Колаж "Телеграфу"

Актрисі зараз 68 років і вона старша сестра Ольги Сумської

Старша донька легендарної актриси Ганни Опанасенко Наталія Сумська є однією з найвідоміших артисток України. Однак, попри численні нагороди та успіхи у кар’єрі, у її житті є й сімейні труднощі.

Найбільшим болем у житті Наталії є конфлікт з її молодшою на 10 років сестрою Ольгою Сумською, дочка якої живе у РФ і мовчить про війну. "Телеграф" розповідає, де зараз Наталія В’ячеславівна, як вона виглядає і чи вдалося їй налагодити спілкування з близькою людиною.

Де зараз Наталія Сумська

Нині акторці 68 років. Вона продовжує грати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка та займатися дублюванням та озвучуванням фільмів.

наталія сумська у театрі
Фото: ukrinform.ua

За словами Наталії, їй приносить щастя бачити серед глядачів українських захисників. Крім того, актриса неодноразово наголошувала на важливості української мови. "Я кожного дня ходжу до театру повз гімназію №117 імені Лесі Українки і чую, як там на шкільному подвір’ї, гуляючи, жартуючи один з одним, дітки говорять рідною українською мовою – це для мене подія, яка дає настрій і наснагу на довготривалий час", — сказала артистка в коментарі ukrinform.

наталія сумська
Фото: instagram.com/sumskanataliia
наталія сумська анатолій Хостікоєв
Наталія з чоловіком, Народним артистом УРСР Анатолієм Хостікоєвим. Фото: instagram.com/sumskanataliia
наталія сумська
Фото: instagram.com/sumskanataliia

Що сталося між сестрами Наталією та Ольгою

Напружені стосунки між рідними сестрами були й до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Довкола нас відбувається багато непересічних подій, які впливають на нас. Ми в одній галузі працюємо, у нас є певні пріоритети й стиль життя. Вочевидь, він різний, цей стиль життя", — говорила Наталя у програмі "Зірковий шлях" у 2021 році.

ольга сумська наталія сумська
Фото: УНІАН

"Нещодавно було нагородження Шевченківських лауреатів. У театрі Франка повна зала людей. Усі вже сидять, у мене запрошення. Я заходжу до зали, сидить Наталія В'ячеславівна, Римма Зюбіна. Я їм: "Добрий день!". Всі вітаються, сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче! Я готова спілкуватися, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", — розповідала Ольга В'ячеславівна в інтерв'ю "ЖВЛ".

На початку 2024 року ситуація загострилася тим, що син Наталії Сумської та актора Анатолія Хостікоєва — В’ячеслав — розкрив, що теж посварився з тіткою. Чоловік різко негативно висловився про двоюрідну сестру, яка продовжує мовчати про війну в Україні, де вона народилася та виросла.

ольга сумська В’ячеслав Хостікоєв наталія сумська
Племінник Ольги Сумської – В’ячеслав Хостікоєв. Фото: instagram.com/khostikoiev

Нагадаємо, що Антоніна Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей — дочку Єву та сина Данила. Вона знімається у російських серіалах та заробляє криваві рублі. Ймовірно, навіть має російський паспорт.

антоніна паперна Володимир яглич
Антоніна з чоловіком-росіянином. Фото: instagram.com/tony__pepper

Чи помирилися відомі сестри

Після кількох років публічних сварок родички нарешті розпочали спілкування. Про це розповіла Ольга Сумська у "ЖВЛ". "Спілкуємося. Ну скільки можна? Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому, нехай Господь нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя – моя друга мама, хай там що. Вона моя хрещена мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона неймовірно талановита", — сказала 58-річна актриса.

Також зірка підкреслила, що єдиного ініціатора примирення не було: "Нема перших, нема других. Просто спілкуємося і все. Не потрібно ніколи накопичувати негатив. Зараз дуже страшний час, відповідальний. І від нас залежить, що ми передаємо нашим дітям і онукам".

наталя сумська у молодості ольга сумська у молодості
Сестри Сумські у молодості. Фото: instagram.com/olgasumska

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Теги:
#Ольга Сумська #Антоніна Паперна #Наталя Сумська