Дочка-затворниця стала багатшою за маму у 11 років: як виглядають діти ікони моди Донателли Версаче
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Аллегра була улюбленицею засновника модного дому Versace, якого вбили у 1997 році
Відомий італійський дизайнер та ікона моди Донателла Версаче днями залишила посаду креативного директора модного дому Versace, який вона займала цілих 28 років – з моменту трагічної загибелі старшого брата та засновника компанії Джанні Версаче. Тепер 69-річна знаменитість стане амбасадором бренду і, можливо, більше присвячуватиме себе своїм дітям — дочці Аллегрі та сину Деніелу.
Попри багатство і статус, діти Донателли Версаче, які з'явилися у шлюбі з моделлю Полом Беком (пара розлучилася), вважають за краще вести непублічне життя та уникати зайвої уваги з боку громадськості та ЗМІ.
Розповідаємо, що про них відомо і як виглядають спадкоємці.
Аллегра Версаче
Аллегра Версаче Бек — італійська бізнес-леді. Вона народилася 30 червня 1986 року у Мілані, Італія. У віці 11 років дівчинка успадкувала 50% акцій компанії Versace, таким чином ставши багатшою за маму, за якою було всього 20% акцій компанії. До повноліття керівництво бізнесом здійснювала Донателла.
Аллегра з дитинства захоплювалася балетом і після закінчення школи вивчала історію мистецтв у Каліфорнійському університеті. Деякий час вона працювала театральним костюмером у Нью-Йорку. У 2007 році стало відомо, що Аллегра страждала від нервової анорексії, а її вага сягала 32 кілограмів.
Дівчина проходила інтенсивне лікування, і згодом її стан покращився. Зараз 38-річна Аллегра — головний акціонер модного дому Versace, проте вона досі уникає уваги публіки. У ЗМІ її називають затворницею і найбагатшою нареченою Італії.
Деніел Версаче
Деніел Версаче Бек народився 1989 року. На відміну від сестри, він обрав шлях музиканта, але також намагається триматися якомога далі від публічності. Про його життя та кар’єру відомо небагато. Він живе в Лондоні та працює рок-н-рольним музикантом.
Після смерті дядька Джанні хлопець успадкував велику колекцію його творів мистецтва. Засновник модного дому залишив племіннику свою особисту колекцію, яка коштує мільйони доларів.
Смерть засновника Versace
Донателла почала керувати компанією після загибелі старшого брата Джанні Версаче — засновника дому, застреленого серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом у 1997 році. Через кілька днів після смерті модельєра Кьюненен, оточений поліцією в плавучому будинку, наклав на себе руки. Тіло Джанні Версаче було кремоване, а його прах спочиває в сімейному склепі на цвинтарі Молтрасіо в комуні Черноббіо, розташованій біля озера Комо.
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