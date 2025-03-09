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Познайомився з рідним батьком лише у 19 років: що відомо про позашлюбного сина путініста Пореченкова і як він виглядає

Автор
Тетяна Кармазіна
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Михайло Пореченков — російський актор і лизоблюд Путіна Новина оновлена 09 березня 2025, 19:32
Михайло Пореченков — російський актор і лизоблюд Путіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Володимир стає копією свого 56-річного батька-пропагандиста

Російський актор Михайло Пореченков, який підтримує вбивства українців і раніше, у 2014 році, оскандалився стріляниною по українських військових у Донецькому аеропорту, є батьком для п’ятьох дітей. Першою його дитиною виявився позашлюбний син.

Первістку путініста зараз 35 років і він пішов стопами батька-пропагандиста. "Телеграф" розповідає, що відомо про позашлюбного сина Пореченкова і як він виглядає.

Володимир Любимцев — що про нього відомо

Народився 22 грудня 1989 року в Таллінні, Естонія, в Ірини Любимцевої — першої громадянської дружини Михайла Пореченкова. Жінка померла 1995 року, коли Володимиру було лише шість років. Після її смерті хлопчика виховували бабуся та тітка.

Володимир Любимцев пореченков

Довгий час актор не брав участі у житті сина. Лише у 19 років Володимир самостійно зв’язався з батьком, після чого чоловіки налагодили стосунки. Володимир переїхав до Москви, вступив до Вищого театрального училища імені Щепкіна та розпочав акторську кар’єру.

Володимир Любимцев Михайло Пореченков
Михайло Пореченков Володимир Любимцев
Володимир — копія батька-путініста

Позашлюбний син Пореченкова вже знявся у кількох проєктах, включаючи спільні роботи з батьком-путіністом, до якого звертається лише на ім’я та по батькові. Володимир також грає у спектаклях на сцені МХАТу.

Володимир Любимцев Михайло Пореченков

Відомо, що Любимцев має дружину-естонку Юлію Фолл. Весілля пари відбулося у 2014 році, після двох років стосунків. Через рік у них народилася дочка, яку назвали Мирославою. Нині Володимир із сім’єю живе та працює в країні-агресорці.

Володимир Любимцев пореченков Юлія Фолл
Любимцев з дружиною Юлією

Додамо, що у 56-річного путініста Пореченкова є ще діти від попередніх шлюбів. Його 26-річна дочка Варвара навчається на факультеті "Комунікації та медіа" у Роттердамському університеті Еразма в Нідерландах. Також в актора є син Михайло (2002), дочка Марія (2004) та син Петро (2010).

Михайло Пореченков Володимир Любимцев Ольга Пореченкова
Пореченков з нинішньою дружиною Ольгою та дітьми

Раніше ми писали про ведучого "Світу навиворіт" Дмитра Комарова. "Телеграф" розповів, як зараз виглядає його колишня дружина Олександра Кучеренко.

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#Михайло Пореченков #Володимир Любимцев