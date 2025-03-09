Познайомився з рідним батьком лише у 19 років: що відомо про позашлюбного сина путініста Пореченкова і як він виглядає

Володимир стає копією свого 56-річного батька-пропагандиста

Російський актор Михайло Пореченков, який підтримує вбивства українців і раніше, у 2014 році, оскандалився стріляниною по українських військових у Донецькому аеропорту, є батьком для п’ятьох дітей. Першою його дитиною виявився позашлюбний син.

Первістку путініста зараз 35 років і він пішов стопами батька-пропагандиста. "Телеграф" розповідає, що відомо про позашлюбного сина Пореченкова і як він виглядає.

Володимир Любимцев — що про нього відомо

Народився 22 грудня 1989 року в Таллінні, Естонія, в Ірини Любимцевої — першої громадянської дружини Михайла Пореченкова. Жінка померла 1995 року, коли Володимиру було лише шість років. Після її смерті хлопчика виховували бабуся та тітка.

Довгий час актор не брав участі у житті сина. Лише у 19 років Володимир самостійно зв’язався з батьком, після чого чоловіки налагодили стосунки. Володимир переїхав до Москви, вступив до Вищого театрального училища імені Щепкіна та розпочав акторську кар’єру.

Володимир — копія батька-путініста

Позашлюбний син Пореченкова вже знявся у кількох проєктах, включаючи спільні роботи з батьком-путіністом, до якого звертається лише на ім’я та по батькові. Володимир також грає у спектаклях на сцені МХАТу.

Відомо, що Любимцев має дружину-естонку Юлію Фолл. Весілля пари відбулося у 2014 році, після двох років стосунків. Через рік у них народилася дочка, яку назвали Мирославою. Нині Володимир із сім’єю живе та працює в країні-агресорці.

Любимцев з дружиною Юлією

Додамо, що у 56-річного путініста Пореченкова є ще діти від попередніх шлюбів. Його 26-річна дочка Варвара навчається на факультеті "Комунікації та медіа" у Роттердамському університеті Еразма в Нідерландах. Також в актора є син Михайло (2002), дочка Марія (2004) та син Петро (2010).

Пореченков з нинішньою дружиною Ольгою та дітьми

Раніше ми писали про ведучого "Світу навиворіт" Дмитра Комарова. "Телеграф" розповів, як зараз виглядає його колишня дружина Олександра Кучеренко.