Владимир становится копией своего 56-летнего отца-пропагандиста

Российский актер Михаил Пореченков, который поддерживает убийства украинцев и ранее, в 2014 году, оскандалился стрельбой по украинским военным в Донецком аэропорту, является отцом для пятерых детей. Первым его ребенком оказался внебрачный сын.

Первенцу путиниста сейчас 35 лет и он пошел по стопам отца-пропагандиста. "Телеграф" рассказывает, что известно о внебрачном сыне Пореченкова и как он выглядит.

Владимир Любимцев — что о нем известно

Родился 22 декабря 1989 года в Таллине, Эстония, в Ирины Любимцевой — первой гражданской супруги Михаила Пореченкова. Женщина скончалась в 1995 году, когда Владимиру было всего шесть лет. После ее смерти мальчика воспитывали бабушка и тетя.

Долгое время актер не принимал участия в жизни сына. Лишь в 19 лет Владимир самостоятельно связался с отцом, после чего мужчины наладили отношения. Владимир переехал в Москву, поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина и начал актерскую карьеру.

Владимир -копия отца-путиниста

Внебрачный сын Пореченкова уже снялся в нескольких проектах, включая совместные работы с отцом-путинистом, к которому обращается только по имени и отчеству. Владимир также играет в спектаклях на сцене МХАТа.

Известно, что у Любимцева есть жена-эстонка Юлия Фолл. Свадьба пары состоялась в 2014 году, после двух лет отношений. Спустя год у них родилась дочь, которую назвали Мирославой. Сейчас Владимир с семьей живет и работает в стране-агрессорше.

Любимцев с женой Юлией

Добавим, что у 56-летнего путиниста Пореченкова есть еще дети от предыдущих браков. Его 26-летняя дочь Варвара учится на факультете "Коммуникации и медиа" в Роттердамском университете Эразма в Нидерландах. Также у актера есть сын Михаил (2002), дочь Мария (2004) и сын Петр (2010).

Пореченков с нынешней женой Ольгой и детьми

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