Больше нет обручального кольца и общих фото: как сейчас выглядит экс-жена Комарова из "Мира наизнанку"

Александре Кучеренко 27 лет и она имеет титул "Мисс Украина"

Недавно Дмитрий Комаров порадовал украинских зрителей выпуском нового сезона программы "Мир наизнанку". 41-летний ведущий — настоящий трудоголик, которого долгое время не видели с женой Александрой Кучеренко, известной моделью и обладательницей титула "Мисс Украина 2016".

Украинская журналистка, которой в ноябре 2024 года исполнилось 27 лет, тайно вышла замуж за Комарова в 2019-м. Будучи в браке, пара изредка выкладывала общие фото, но, вероятно, сказке пришел конец.

Александра Кучеренко — что о ней известно

Родилась 26 ноября 1997 года в Днепре. С детства занималась музыкой и танцами. С 2013 по 2015 год Александра обучалась в школе телеведущих Respect TV.

Александра Кучеренко в детстве. Фото: tsn.ua

В 17 лет переехала с родителями в Киев, где поступила в КНУ на специальность "Диктор и ведущий телепередач". В 2019 году Кучеренко получила диплом бакалавра с отличием, а затем продолжила обучение в магистратуре по специальности "Журналистика".

"Мисс Украина 2016"

В 2016 году Александра взяла участие в конкурсе красоты "Мисс Украина" и одержала победу. Часть призовых средств она направила на благотворительный проект, поддерживающий талантливых детей из Днепра. В декабре того же года представила Украину на "Мисс Мира" в США, где вышла в финал конкурса талантов с танцевальным номером.

На украинском конкурсе красоты одним из членов жюри был Дмитрий Комаров. Тогда он обратил внимание на Александру. У пары начались романтические отношения, при этом ведущий был старше девушки на 15 лет. Их свадьба была тайной и состоялась в Иерусалиме.

Спустя шесть лет, в марте 2025 года, стало известно, что супруги официально развелись. Согласно документу по расторжению брака, инициатором развода стал Дмитрий. Свое расставание ни Комаров, ни Кучеренко не комментировали.

Скриншот с сайта Единого государственного реестра судебных решений

В январе Александра опубликовала несколько кадров с фотосессии. На них ведущая уже была без обручального кольца.

Чем занимается Александра Кучеренко сейчас

Кучеренко прошла практику на телеканале ICTV, и в 2018 года стала ведущей программы "Звездный спорт". Помимо работы на телевидении, она занимается модельным бизнесом: сотрудничает с украинскими дизайнерами и брендами, участвует в рекламных кампаниях и модных показах. Александра является амбассадором французского косметического бренда Gisele Delorme в Украине.

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