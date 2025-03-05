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Больше нет обручального кольца и общих фото: как сейчас выглядит экс-жена Комарова из "Мира наизнанку"

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко больше не вместе
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко больше не вместе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Александре Кучеренко 27 лет и она имеет титул "Мисс Украина"

Недавно Дмитрий Комаров порадовал украинских зрителей выпуском нового сезона программы "Мир наизнанку". 41-летний ведущий — настоящий трудоголик, которого долгое время не видели с женой Александрой Кучеренко, известной моделью и обладательницей титула "Мисс Украина 2016".

Украинская журналистка, которой в ноябре 2024 года исполнилось 27 лет, тайно вышла замуж за Комарова в 2019-м. Будучи в браке, пара изредка выкладывала общие фото, но, вероятно, сказке пришел конец.

Александра Кучеренко — что о ней известно

Родилась 26 ноября 1997 года в Днепре. С детства занималась музыкой и танцами. С 2013 по 2015 год Александра обучалась в школе телеведущих Respect TV.

Александра Кучеренко в детстве
Александра Кучеренко в детстве. Фото: tsn.ua

В 17 лет переехала с родителями в Киев, где поступила в КНУ на специальность "Диктор и ведущий телепередач". В 2019 году Кучеренко получила диплом бакалавра с отличием, а затем продолжила обучение в магистратуре по специальности "Журналистика".

"Мисс Украина 2016"

В 2016 году Александра взяла участие в конкурсе красоты "Мисс Украина" и одержала победу. Часть призовых средств она направила на благотворительный проект, поддерживающий талантливых детей из Днепра. В декабре того же года представила Украину на "Мисс Мира" в США, где вышла в финал конкурса талантов с танцевальным номером.

Александра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

На украинском конкурсе красоты одним из членов жюри был Дмитрий Комаров. Тогда он обратил внимание на Александру. У пары начались романтические отношения, при этом ведущий был старше девушки на 15 лет. Их свадьба была тайной и состоялась в Иерусалиме.

дмитрий комаров александра кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
александра кучеренко дмитрий комаров
Фото: instagram.com/aakucherenko

Спустя шесть лет, в марте 2025 года, стало известно, что супруги официально развелись. Согласно документу по расторжению брака, инициатором развода стал Дмитрий. Свое расставание ни Комаров, ни Кучеренко не комментировали.

Дмитрий Комаров подал на развод
Скриншот с сайта Единого государственного реестра судебных решений

В январе Александра опубликовала несколько кадров с фотосессии. На них ведущая уже была без обручального кольца.

александра кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

Чем занимается Александра Кучеренко сейчас

Кучеренко прошла практику на телеканале ICTV, и в 2018 года стала ведущей программы "Звездный спорт". Помимо работы на телевидении, она занимается модельным бизнесом: сотрудничает с украинскими дизайнерами и брендами, участвует в рекламных кампаниях и модных показах. Александра является амбассадором французского косметического бренда Gisele Delorme в Украине.

александра кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
александра кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
александра кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
александра кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
александра кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

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Теги:
#Развод #Дмитрий Комаров #Александра Кучеренко