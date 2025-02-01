Пропал с радаров, но вернулся с подарком: где сейчас ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров

Ведущий не давал о себе знать целых полгода

Ведущий телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров одним из первых начал освещать события в стране после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Журналисту удалось первому взять интервью у Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ.

6 июня 2024 года Комаров поздравил своих коллег с Днем журналиста в Инстаграме и исчез из медийного пространства на полгода. Выяснилось, что все это время ведущий посвятил новому сезону "Мира наизнанку".

Куда исчез Дмитрий Комаров

23 декабря 2024 журналист впервые за долгое время появился в соцсетях, чтобы анонсировать новые выпуски познавательного проекта. Новый сезон программы называется "Мир Наизнанку. Украина".

"Никуда Комаров не исчез. Еще раз повторяю – соцсети для меня не являются жизнью, особенно сейчас, когда так много важной работы. Инстаграм и Фейсбук специально в другом телефоне, который с собой не ношу, чтобы не отвлекаться от работы. Сегодня я его включил, чтобы поделиться с вами первым анонсом нового сезона "Мир Наизнанку. Украина", — писал Дмитрий. Украинцы в комментариях были рады возвращению любимой телепрограммы.

Снимая "Мир наизнанку", журналист общается со многими защитниками Украины, с волонтерами, людьми, которые потеряли свои дома и родных из-за войны России, однако не потеряли веру в победу над злом.

В Рождество Комаров сообщил, что находился в Покровске, ежедневно попадающем под ракетные атаки оккупантов. "Атмосфера в городе не праздничная. Мрачная. Очень тревожная. Все простреливается. Все долетает. Нет никакого безопасного квадратного сантиметра. Разве здесь до праздников? Но люди реально, искренне, без красивых слов, верят в лучшее, а также в Рождественские и Новогодние чудеса", — рассказал ведущий и поделился фотографиями с военными.

31 января журналист рассказал, что недавно присоединился в городе Сумы к экипажу мобильной боевой группы, чтобы показать их жизнь изнутри: "Ребята – настоящие герои. И это не только о риске для их жизни (по мобильным группам также летит). Я об элементарном – график жизни наизнанку: каждый вечер – дежурство, каждую ночь – охота на дроны, каждое утро – начало дневного сна. А, проснувшись, повторение: снова вечерняя смена и ночь на холоде, в любую погоду не видеть дневной свет, работать каждую ночь без выходных".

Напомним, что Дмитрий Комаров женат на красавице Александре Кучеренко. У ведущей есть титул "Мисс Украина", а сами супруги держат личную жизнь от публичности.