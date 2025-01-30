Выглядит совсем как девочка в 61: куда пропала актриса из "Маски-шоу" Наталья Бузько

Чем сейчас занимается звезда популярной комик-труппы "Маски" и где она

Комедийная телепередача "Маски-шоу" была очень популярна среди украинцев в начале 90-х годов. Благодаря небольшим, но очень смешным скетчам, театральные артисты Георгий Делиев, Борис Барский, Алексей Агопьян, нынешняя путинистка Эвелина Бледанс превратились в звезд, включая и Наталью Бузько.

В комедийном проекте украинская актриса имела амплуа клоунессы, которая покорила сердца зрителей шоу. "Телеграф" рассказывает, что известно про Наталью Бузько, где она сейчас и как выглядит.

Что известно о Наталье Бузько

Родилась актриса в Севастополе. Бузько получила образование в Одесском институте инженеров морского флота, однако в студенческие годы увлеклась пантомимой. В кружке она встретила будущих участников "Маски-шоу" и Александра Постоленко, который впоследствии стал ее мужем. Так начался ее стремительный карьерный путь.

Наталья Бузько в молодости

Артистка успешно проявила себя не только в комедийном жанре. В ее фильмографии более 30 ролей, среди которых особенно выделяются фильмы "Астенический синдром" (1989) украинского режиссера Киры Муратовой, который спустя год получил специальный приз жюри Берлинского фестиваля, а также "Два в одном" (тоже Муратовой, 2007). Международная премьера фильма прошла на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, основанный Робертом де Ниро.

В браке с Александром Постоленко Наталья Бузько родила двух детей — дочь Анну (1986) и сына Антона (1999 года). В 2001 году супруги развелись. Известно, что 25 апреля 2008 года у Натальи и Александра родилась внучка, девочку назвали Ясна.

Наталья Бузько и Александр Постоленко были супругами

В 2009 году Бузько получила звание Заслуженной артистки Украины. В 2018 году звезда присоединилась к актерскому касту военного фильма Сергея Лозницы, известного своими скандальными пророссийскими заявлениями. Картина под названием "Донбасс" был показан на Каннском кинофестивале 2008. Всего на счету актрисы более 30 проектов.

Наталья Бузько была в Каннах-2018 на премьере фильма "Донбасс" Лозницы. Фото: Getty Images

В 2023 году СМИ писали, что актриса продолжает работать с Театром "Маски-шоу" в Одессе. Кроме того, Наталья преподает актерское мастерство в Одесском продюсерском центре Startime и в киношколе RemarkaFilm.

Страница Натальи Бузько в Фейсбуке

Вероятно, звезда "Маски-шоу" живет на две страны — Украину и Германию. Именно последняя указана как геометка в ее Инстаграме. 29 января 2024 года Наталья Бузько выложила крайний пост в соцсети из Берлина.

Страница Натальи Бузько в Инстаграме

Судя по фото и не скажешь, что артистке сейчас 61 год.

Как выглядит Наталья Бузько сейчас

Ранее мы писали, как себя изуродовала Елена Проклова. Актриса сделала неудачную пластику и теперь ее не узнать.