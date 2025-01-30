Выглядит совсем как девочка в 61: куда пропала актриса из "Маски-шоу" Наталья Бузько
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Чем сейчас занимается звезда популярной комик-труппы "Маски" и где она
Комедийная телепередача "Маски-шоу" была очень популярна среди украинцев в начале 90-х годов. Благодаря небольшим, но очень смешным скетчам, театральные артисты Георгий Делиев, Борис Барский, Алексей Агопьян, нынешняя путинистка Эвелина Бледанс превратились в звезд, включая и Наталью Бузько.
В комедийном проекте украинская актриса имела амплуа клоунессы, которая покорила сердца зрителей шоу. "Телеграф" рассказывает, что известно про Наталью Бузько, где она сейчас и как выглядит.
Что известно о Наталье Бузько
Родилась актриса в Севастополе. Бузько получила образование в Одесском институте инженеров морского флота, однако в студенческие годы увлеклась пантомимой. В кружке она встретила будущих участников "Маски-шоу" и Александра Постоленко, который впоследствии стал ее мужем. Так начался ее стремительный карьерный путь.
Артистка успешно проявила себя не только в комедийном жанре. В ее фильмографии более 30 ролей, среди которых особенно выделяются фильмы "Астенический синдром" (1989) украинского режиссера Киры Муратовой, который спустя год получил специальный приз жюри Берлинского фестиваля, а также "Два в одном" (тоже Муратовой, 2007). Международная премьера фильма прошла на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, основанный Робертом де Ниро.
В браке с Александром Постоленко Наталья Бузько родила двух детей — дочь Анну (1986) и сына Антона (1999 года). В 2001 году супруги развелись. Известно, что 25 апреля 2008 года у Натальи и Александра родилась внучка, девочку назвали Ясна.
В 2009 году Бузько получила звание Заслуженной артистки Украины. В 2018 году звезда присоединилась к актерскому касту военного фильма Сергея Лозницы, известного своими скандальными пророссийскими заявлениями. Картина под названием "Донбасс" был показан на Каннском кинофестивале 2008. Всего на счету актрисы более 30 проектов.
В 2023 году СМИ писали, что актриса продолжает работать с Театром "Маски-шоу" в Одессе. Кроме того, Наталья преподает актерское мастерство в Одесском продюсерском центре Startime и в киношколе RemarkaFilm.
Вероятно, звезда "Маски-шоу" живет на две страны — Украину и Германию. Именно последняя указана как геометка в ее Инстаграме. 29 января 2024 года Наталья Бузько выложила крайний пост в соцсети из Берлина.
Судя по фото и не скажешь, что артистке сейчас 61 год.
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