Исполнительнице хита "Розовый фламинго" сейчас 62 года

Российская певица Алена Свиридова, как и актриса Светлана Акиньшина, в свое время делила экранное время с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. В 2004 году исполнительница хита "Розовый фламинго" снималась с "кварталовцем" в популярном новогоднем мюзикле "Три мушкетера".

В музыкальном фильме, который вышел на телеэкраны 1 января 2005 года, роль Дартаньяна воплотил Зеленский, а Портоса, Атоса и Арамиса — Руслана Писанка (умерла в июле 2022 года), российские артистки Анна Ардова и Алена Свиридова соответственно.

Почти как по книжке Дюма, в одной из сцен Арамис (в лице Свиридовой) вызвала Дартаньяна (Зеленского) на дуэль. Она грозилась убить гасконца за то, что он сбил ее с ног и сломал ей ноготь.

В "Трех мушкетерах" играли почти все нынешние россияни-путинисты

Звезда родилась 14 августа 1962 года в крымской Керчи. В детстве с родителями переехала в Красноярский край в РФ, а затем — в Минск, Беларусь. Там окончила школу и музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. Свиридова (в девичестве Леонова) начинала там карьеру, а в 1993 году переехала в Москву.

В 1994 году артистка выпускает композицию "Розовый фламинго", после чего певица становится очень популярной. Спустя год она выпускает одноименный альбом. Одновременно она работала актрисой в театре "Школа современной пьесы".

Алена Свиридова в молодости

Личная жизнь Алены Свиридовой

Была замужем дважды, у нее двое сыновей. Старший Василий давно живет в Канаде с отцом, бывшим манекенщиком Сергеем Свиридовым. Младший сын артистки, Григорий, в 2023 году поступил в ГИТИС. Свиридова родила его в 2004 году от владельца агентства по организации праздников Дмитрия Мирошниченко (родом из Кривого Рога).

Свиридова с сыновьями Василием (слева) и Григорием (справа)

1 сентября 2003 года диктатор Путин подписал указ о предоставлении Алене Свиридовой гражданства РФ, а в ноябре 2004 года ей было присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

Что сейчас говорит о войне Алена Свиридова

Певица находится в списках "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым и отрицание российской агрессии.

С 2016 года Свиридова состояла в Общественном совете, курировавшем строительство незаконного Крымского моста. В марте 2021 года Украина возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, выступивших на открытии Крымского моста 15 мая 2018 года. В "черном списке" была и Алена Свиридова.

Как сейчас выглядит Алена Свиридова

"Я люблю свою страну, свою землю. Я люблю путешествовать, но я буду жить здесь. Здесь мой дом, люди, которым я пою, мой язык. Важно, где находятся люди, которых ты любишь", — так артистка заявила в передаче "Жизнь и судьба" (Россия-1) с ведущим пропагандистом Борисом Корчевниковым.

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