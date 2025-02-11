Годится ей в сыновья: как выглядит избранник предательницы Свиридовой, которая грозилась "убить" Зеленского
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Рожать детей от нового избранника Свиридова не планирует
Крымчанка Алена Свиридова, которая грозилась убить Зеленского в известном мюзикле, оказалась предательницей Украины, поэтому продолжает жить и зарабатывать в Российской Федерации. В этом году певице исполнится 63 года, за ее плечами два неудачных брака, но более 10 лет Свиридова счастлива в отношениях с избранником, который значительно ее младше.
"Телеграф" решил выяснить, с кем крутит роман певица Алена Свиридова и что известно о ее новом избраннике. Мы узнали некоторые факты.
Что известно о личной жизни Алены Свиридовой
В жизни популярной артистки Алены Свиридовой было несколько ярких романов, но официально замужем она была всего дважды. Первым ее супругом стал Сергей Свиридов, с которым Алена познакомилась во время учебы в Минском пединституте. Он был старше певицы на 8 лет.
На четвертом курсе Свиридова забеременела и к моменту получения диплома уже была мамой сына Василия. Но Алена не совсем была готова к материнству, потому что стремилась развивать карьеру и путешествовать. Ее брак с Сергеем вскоре распался, поскольку Алена ему изменила.
Ребенка Свиридова тоже оставила, уехав покорять Москву, Василия она забрала к себе только через четыре года. По ее словам, сын сначала очень обижался за то, что она его бросила.
В конце 90-х у Алены снова появился шанс создать крепкую семью, певица встретила американского дипломата Генри Пикока. Отношения с ним развивались романтично и стремительно, поженились они на берегу океана, но спустя два года романтика закончилась и Свиридова ушла от мужа, поскольку была сосредоточена на карьере.
В 2002 году Свиридова стала участницей проекта "Гарем", там она познакомилась с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, который был ровесником ее сына Василия. Между ними быстро вспыхнул роман. От Дмитрия Свиридова забеременела и вскоре родила сына Григория. Через три года артистка ушла от молодого избранника.
Как выглядит избранник Алены Свиридовой
Долгое время никто не знал, что происходит на личном фронте у предательницы Алены Свиридовой. Но в 2012-м году стало известно, что она состоит в отношениях.
Певица закрутила роман с армянином Давидом Варданяном, который младше ее на 14 лет. Алену совершенно не смущает тот факт, что бойфренд годится ей в сыновья, поскольку с ним она ощущает гармонию и счастье.
Об избраннике предательницы известно мало. В сети пишут лишь о том, что он является удачливым бизнесменом. Познакомилась пара в Ереване, когда Свиридова пришла в ресторан, чтобы поужинать с коллегами после концерта.
Певица призналась, что ее подкупили красивые ухаживания со стороны Давида и вскоре они начали вместе жить. Однако свадьбу Свиридова со своим избранником не планирует, хотя он уже делал ей предложение руки и сердца.
Алена заявила, что у них нет общих детей и уже не будет, а это главная причина, из-за которой паре стоит официально заключать брак. Вместе с Давидом артистка живет уже 12 лет, они крайне редко вместе выходят на светские мероприятия и не афишируют подробности своих отношений.
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