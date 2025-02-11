Рожать детей от нового избранника Свиридова не планирует

Крымчанка Алена Свиридова, которая грозилась убить Зеленского в известном мюзикле, оказалась предательницей Украины, поэтому продолжает жить и зарабатывать в Российской Федерации. В этом году певице исполнится 63 года, за ее плечами два неудачных брака, но более 10 лет Свиридова счастлива в отношениях с избранником, который значительно ее младше.

"Телеграф" решил выяснить, с кем крутит роман певица Алена Свиридова и что известно о ее новом избраннике. Мы узнали некоторые факты.

Что известно о личной жизни Алены Свиридовой

В жизни популярной артистки Алены Свиридовой было несколько ярких романов, но официально замужем она была всего дважды. Первым ее супругом стал Сергей Свиридов, с которым Алена познакомилась во время учебы в Минском пединституте. Он был старше певицы на 8 лет.

Алена Свиридова с первым мужем Сергеем

На четвертом курсе Свиридова забеременела и к моменту получения диплома уже была мамой сына Василия. Но Алена не совсем была готова к материнству, потому что стремилась развивать карьеру и путешествовать. Ее брак с Сергеем вскоре распался, поскольку Алена ему изменила.

Ребенка Свиридова тоже оставила, уехав покорять Москву, Василия она забрала к себе только через четыре года. По ее словам, сын сначала очень обижался за то, что она его бросила.

Алена Свиридова и ее старший сын Василий

В конце 90-х у Алены снова появился шанс создать крепкую семью, певица встретила американского дипломата Генри Пикока. Отношения с ним развивались романтично и стремительно, поженились они на берегу океана, но спустя два года романтика закончилась и Свиридова ушла от мужа, поскольку была сосредоточена на карьере.

Алена Свиридова была замужем за американским дипломатом

В 2002 году Свиридова стала участницей проекта "Гарем", там она познакомилась с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, который был ровесником ее сына Василия. Между ними быстро вспыхнул роман. От Дмитрия Свиридова забеременела и вскоре родила сына Григория. Через три года артистка ушла от молодого избранника.

Алена Свиридова родила сына от молодого манекенщика

Алена Свиридова и ее младший сын Григорий

Как выглядит избранник Алены Свиридовой

Долгое время никто не знал, что происходит на личном фронте у предательницы Алены Свиридовой. Но в 2012-м году стало известно, что она состоит в отношениях.

Певица закрутила роман с армянином Давидом Варданяном, который младше ее на 14 лет. Алену совершенно не смущает тот факт, что бойфренд годится ей в сыновья, поскольку с ним она ощущает гармонию и счастье.

Алена Свиридова встречается с армянином, младше ее на 14 лет

Об избраннике предательницы известно мало. В сети пишут лишь о том, что он является удачливым бизнесменом. Познакомилась пара в Ереване, когда Свиридова пришла в ресторан, чтобы поужинать с коллегами после концерта.

Алена Свиридова и ее избранник Давид

Певица призналась, что ее подкупили красивые ухаживания со стороны Давида и вскоре они начали вместе жить. Однако свадьбу Свиридова со своим избранником не планирует, хотя он уже делал ей предложение руки и сердца.

Алена заявила, что у них нет общих детей и уже не будет, а это главная причина, из-за которой паре стоит официально заключать брак. Вместе с Давидом артистка живет уже 12 лет, они крайне редко вместе выходят на светские мероприятия и не афишируют подробности своих отношений.

Алена Свиридова вместе с Давидом более 12 лет

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