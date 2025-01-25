Была "идеальной женой" Зеленского: что говорит о войне актриса Полина Максимова и где она сейчас

Полина Максимова продолжает развивать актерскую карьеру

До своего президентства Владимир Зеленский периодически снимался в фильмах и часто его коллегами по съемочной площадке были российские актеры. Помимо Светланы Ходченковой, которая трижды была его "девушкой", за сердце Зеленского в киноленте боролась и Полина Максимова.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Полине Максимовой, где она сейчас и как изменилась. Также мы узнали, говорит ли российская актриса что-то о войне в Украине.

Чем известна Полина Максимова

Актриса Полина Максимова родилась в 1989 году в Москве в актерской семье, поэтому с детства увлекалась творчеством и решила пойти по стопам родителей. Еще в школе Полина начала играть в театральном кружке, а после получения среднего образования стала студенткой Высшего театрального училища им. Щепкина.

Полина Максимова в молодости

Во время учебы Максимова начала сниматься в кино, дебютной ее ролю стала Наталья Квитко в сериале "Возьми меня с собой". Также Полина играла в спектаклях, но большую популярность харизматичная длинноногая девушка обрела в 2012 году, сыграв одну из главных ролей в сериале "Деффченки". Вскоре после премьеры она появилась на обложке журнала "Maxim".

Полина Максимова в сериале "Деффченки"

Ее карьера стремительно пошла вверх и в 2015 году она получила приглашение сняться в фильме "8 новых свиданий", где одну из главных ролей исполнял Владимир Зеленский. По сюжету, герой Зеленского ссорится со своей супругой, которую сыграла Оксана Акиньшина, и на утро они просыпаются не друг с другом, а в другой реальности, со своими "идеальными половинками".

Полина Максимова снялась с Зеленским в фильме "8 новых свиданий"

Жену-блондинку, которая готовит, вьет семейное гнездышко и исполняет любые капризы мужа (Владимира Зеленского) сыграла Полина Максимова. Актриса заявила, что действительно в этом фильме была "идеальной женщиной", но в реальной жизни она совсем другая.

Полина Максимова сыграла жену Зеленского

Где сейчас Полина Максимова и что говорит о войне

Актриса Полина Максимова продолжает жить и строить карьеру в Российской Федерации. В 2025 году с ее участием запланирован выход сериала "Лихие", также она приняла участие в съемках комедийного фильма "Адам и Ева 2.0" и задействована в спектаклях. На своей странице в Instagram она делится кадрами с путешествий и различных мероприятий.

Как сейчас выглядит Полина Максимова

Что касается войны в Украине, то Полина Максимова, как и множество других российских знаменитостей, решила занять молчаливую позицию. Публично она ни разу не прокомментировала свое отношение к так называемой "СВО" и не давала комментарии на темы, касающиеся политики.

Полина Максимова молчит о войне в Украине

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