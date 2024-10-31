Получил награду от Путина и снимался с Зеленским: где сейчас звезда сериала "Слуга народа" Горянский

Горянский был за границей, когда началась полномасштабная война

Актер Владимир Горянский снялся во множестве фильмов и сериалов, среди которых "Слуга народа" и "Последний москаль". Сегодня, 24 февраля, в четвертую годовщину начала полномасштабной войны, ему исполнилось 67 лет.

Что известно:

Владимир Горянский начал творческую карьеру в 1989 году и по сей день снимается в фильмах и спектаклях

В 2004 году Горянский получил "Орден Дружбы" от Путина, но не любит вспоминать об этой награде

Большую войну актер встретил за границей, но вернулся в Украину и положительно отзывался о Владимире Зеленском

"Телеграф" решил выяснить, как изменился Владимир Горянский. Мы также узнали, что актер говорит о войне.

Творческая карьера Владимира Горянского

Родился актер 24 февраля 1959 года в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области. В 1979 году Владимир окончил Днепропетровское театральное училище, затем учился в Киевском государственном университете театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

Творческая карьера Горянского стартовала в 1989 году и по сей день он продолжает заниматься любимым делом. Большую известность ему принесла роль в сериале "День рождения Буржуя".

Владимир Горянский снимается в спектаклях и кино

Но помимо актерства, Горянский развивался и в других сферах, он был ведущим программы "Утро с Интером" и в 2006 году выпустил диск романсов "Негромкий вальс". На его счету много театральных спектаклей и киноработ, в частности "Железная сотня", "Слуга народа", "Сувенир из Одессы", "Копы в работе".

Владимир Горянский был за границей, когда началась война

Где сейчас Владимир Горянский и что говорит о войне

Украинский актер за несколько дней до начала полномасштабного вторжения вместе с женой уехал на Кипр к друзьям, чтобы отметить свой день рождение. Но эта дата оказалась для Владимира совсем не праздничной. Они с супругой задержались за границей, но в конце марта решили возвращаться в Украину.

В апреле актер уже вернулся к работе, он выступал с благотворительными спектаклями, чтобы морально поддерживать людей и немного отвлекать их от ужасающих событий, подарив немного положительных эмоций.

Владимир Горянский живет и работает в Украине

Известно, что Владимир Горянский в 2004 году получил "Орден Дружбы" от Путина за вклад в развитие искусства и укрепление российско-украинских культурных связей. Но в интервью изданию "Зеркало" актер заявил, что не хочет говорить о награде, отметив, что "это старая история, которая была в другое время".

Владимир Горянский не хочет говорить о своих российских коллегах

Звезда "Слуги народа" рассказал, что в начале войны с ним связывались российские коллеги и извинялись, но Горянский заявил, что ему не нужны извинения. Сейчас он считает, что с ним не о чем разговаривать. Актер заявил, что никогда не простит России этого варварства.

Также он рассказал, что его друг, который с первого дня войны занялся волонтерством, попал в российский плен в Донецкой области. Оккупанты издевались над ним и выбросили в лес с отрубленными конечностями, но его удалось спасти и отправить на лечение в Германию.

Горянский еще высказался о Владимире Зеленским, с которым работал в сериале "Слуга народа". Актер назвал его очень требовательным, ответственным, всю работу на съемочной площадке он выполнял качественно. Сейчас на нем огромный груз ответственности, но по мнению Горянского, у Зеленского все получится, потому что он сильный человек.

Владимир Горянский снялся вместе с Зеленским в "Слуге народа"

Актер живет в Украине, продолжает сниматься в фильмах и спектаклях. Вместе с коллегами Горянский ездит с гастролями по нашей стране и выступает за границей.

Как сейчас выглядит Владимир Горянский

