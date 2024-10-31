Отримав нагороду від Путіна і знімався із Зеленським: де зараз зірка серіалу "Слуга народу" Горянський

Горянський був за кордоном, коли почалась повномасштабна війна

Актор Володимир Горянський знявся у багатьох фільмах та серіалах, серед яких "Слуга народу" та "Останній москаль". Сьогодні, 24 лютого, у четверту річницю початку повномасштабної війни, йому виповнилося 67 років.

Що відомо:

Володимир Горянський розпочав творчу кар'єру у 1989 році й досі знімається у фільмах та спектаклях

2004 року Горянський отримав "Орден Дружби" від Путіна, але не любить згадувати про цю нагороду

Велику війну актор зустрів за кордоном, але повернувся в Україну та позитивно відгукувався про Володимира Зеленського

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як змінився Володимир Горянський. Ми також дізналися, що актор говорить про війну.

Творча кар’єра Володимира Горянського

Народився актор 24 лютого 1959 року у місті Кадіївка (Стаханів) Луганської області. у 1979 році Володимир закінчив Дніпропетровське театральне училище, потім навчався у Київському державному університеті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Творча кар’єра Горянського стартувала у 1989 році й досі він продовжує займатися улюбленою справою. Велику популярність йому принесла роль в серіалі "День народження Буржуя".

Володимир Горянський знімається у спектаклях та кіно

Але, крім акторства, Горянський розвивався і в інших сферах, він був ведучим програми "Ранок з Інтером" і у 2006 році випустив диск романсів "Негучний вальс". На його рахунку багато театральних спектаклів та кіноробіт, зокрема "Залізна сотня", "Слуга народу", "Сувенір з Одеси", "Копи у роботі".

Володимир Горянський був за кордоном, коли почалася війна

Де зараз Володимир Горянський і що говорить про війну

Український актор за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення разом із дружиною поїхав на Кіпр до друзів, щоб відзначити свій день народження. Але ця дата виявилася для Володимира зовсім не святковою. Вони із дружиною затрималися за кордоном, але наприкінці березня вирішили повертатися до України.

У квітні актор уже повернувся до роботи, він виступав із благодійними виставами, щоб морально підтримувати людей і відволікати їх від жахливих подій, подарувавши трохи позитивних емоцій.

Володимир Горянський живе та працює в Україні

Відомо, що Володимир Горянський у 2004 році отримав "Орден Дружби" від Путіна за внесок у розвиток мистецтва та зміцнення російсько-українських культурних зв’язків. Але в інтерв’ю виданню "Дзеркало" актор заявив, що не хоче говорити про нагороду, зазначивши, що "це стара історія, яка була в інший час".

Володимир Горянський не хоче говорити про своїх російських колег

Зірка "Слуги народу" розповів, що на початку війни з ним зв’язувалися російські колеги та просили вибачення, але Горянський заявив, що йому не потрібні вибачення. Зараз він вважає, що з ним нема про що розмовляти. Актор заявив, що ніколи не вибачить Росії цього варварства.

Також він розповів, що його друг, який із першого дня війни зайнявся волонтерством, потрапив у російський полон на Донеччині. Окупанти знущалися з нього і викинули в ліс з відрубаними кінцівками, але його вдалося врятувати та відправити на лікування до Німеччини.

Горянський ще висловився про Володимира Зеленського, з яким працював у серіалі "Слуга народу". Актор назвав його дуже вимогливим, відповідальним, всю роботу на знімальному майданчику виконував якісно. Зараз на ньому величезний тягар відповідальності, але на думку Горянського, у Зеленського все вийде, бо він сильна людина.

Володимир Горянський знявся разом із Зеленським у "Слузі народу"

Актор живе в Україні, продовжує зніматися у фільмах та виставах. Разом із колегами Горянський їздить із гастролями нашою країною та виступає за кордоном.

Як зараз виглядає Володимир Горянський

