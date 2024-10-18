Покинув Росію, але все ще там заробляє: що говорить про війну соліст гурту "Мумій Троль" і де він зараз

Лагутенко часто приїжджав до України з концертами

Багато російських артистів засудили путінський режим і почали життя з чистого аркуша в інших країнах, крім Алли Пугачової та Максима Галкіна, серед них виявився і соліст групи "Мумій Троль" Ілля Лагутенко. Щоправда, артист виїхав задовго до повномасштабного вторгнення, проте одразу визначився зі своєю позицією щодо війни.

Що потрібно знати:

Соліст гурту "Мумій Троль" Ілля Лагутенко давно з родиною виїхав до США, де продовжує займатися творчістю

Співак засудив війну, але залишив у Росії бізнес, тому продовжує звідти отримувати доходи

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як змінився російський виконавець та що говорив про війну в Україні. Ми дізналися про нього деякі факти.

Яким був творчий шлях соліста гурту "Мумій Троль"

Ілля Лагутенко народився в 1968 році в Москві, але потім разом із мамою переїхав до Владивостока. Артист навчався у середній школі з поглибленим вивченням китайської мови та з дитинства любив музику, тому виступав у хорі. Але освіту здобув за спеціальністю "Країнознавство", закінчивши Далекосхідний державний університет.

Першу групу під назвою "Boney P" Ілля Лагутенко заснував у 1981 році. До її складу входили його однокласники та друзі. У 1982 році артист познайомився з Леонідом Бурлаковим, який вигадав нову назву для гурту — "Шок". А в 1983 році, коли Іллі виповнилося 15 років, він заснував гурт "Мумій Троль"

Ілля Лагутенко у молодості

З 1987 по 1990 рік Лагутенко служив у лавах ВПС Тихоокеанського флоту у званні молодшого сержанта. Після він працював у Лондоні та Китаї, а в 1995 році відновив групу і став займатися музикою.

Альбом "Морская" та "Икра" стали дуже відомими та прославили гурт. Лагутенко активно розвивався у цій індустрії, випускаючи нові хіти. У 2016 році він став музичним куратором трьох міжнародних фестивалів.

Ілля Лагутенко заснував гурт "Мумій Троль" у 15 років

Де зараз Ілля Лагутенко і що говорить про війну

Разом із дружиною артист давно переїхав до Лос-Анджелеса (США), де має особняк. Лагутенко вважається президентом компанії Captain Music, яка зареєстрована в одному з ділових центрів.

Соліст гурту "Мумій Троль" розвиває в Америці новий проєкт, розрахований на англомовну аудиторію, під назвою "Вілл Лаут". Під цим псевдонімом Лагутенко вже записав кілька композицій та випустив кліпи. Він гастролює містами США.

Щодо війни, то артист неодноразово приїжджав в Україну з концертами, коли почалося повномасштабне вторгнення, він засудив путінську агресію. Гурт опублікував пост, у якому було написано: "Ні війні". А в березні 2022 року з’явилася публікація, в якій Лагутенко оголосив, що гурт "Мумій Троль" припиняє концертну діяльність, наголосивши, що вони створювали пісні, щоб об’єднувати слухачів Росії, України та інших країн, але музика зірвалася і зараз потрібен мир.

Ілля Лагутенко засудив війну проти України

Але при цьому Лагутенко продовжує заробляти в Росії, оскільки у нього там є чинне ІП, на яке зареєстровано шість товарних знаків. Звітність проходить через третіх осіб, але частина прибутку належить музикантові. На бізнесі у РФ артист, за даними за червень 2024 року, вже заробив 19,3 мільйона рублів (193 тисячі доларів).

Ілля Лагутенко живе та працює в США

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну зірка Comedy Woman Катерина Варнава. Телеведуча кілька років працювала в Україні.