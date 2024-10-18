Покинул Россию, но все еще там зарабатывает: что говорит о войне солист группы "Мумий Тролль" и где он сейчас

Лагутенко часто приезжал в Украину с концертами

Многие российские артисты осудили путинский режим и начали жизнь с чистого листа в других странах, кроме Аллы Пугачевой и Максима Галкина, в их числе оказался и солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. Правда, артист уехал задолго до полномасштабного вторжения, однако сразу определился со своей позиций касательно войны.

Что нужно знать:

Солист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко давно с семьей выехал в США, где продолжает заниматься творчеством

Певец осудил войну, но с бизнесом в России не расстался, поэтому продолжает оттуда получать доходы

"Телеграф" решил выяснить, как изменился российский исполнитель и что говорил о войне в Украине. Мы узнали о нем некоторые факты.

Каким был творческий путь солиста группы "Мумий Тролль"

Илья Лагутенко родился в 1968 году в Москве, но потом вместе с мамой переехал во Владивосток. Артист учился в средней школе с углубленным изучением китайского языка и с детства любил музыку, поэтому выступал в хоре. Но образование получил по специальности "Страноведение", окончив Дальневосточный государственный университет.

Первую группу под названием "Boney P" Илья Лагутенко основал в 1981 году. В ее состав входили его одноклассники и друзья. В 1982 году артист познакомился с Леонидом Бурлаковым, который придумал новое название для группы — "Шок". А в 1983 году, когда Илье исполнилось 15 лет, он основал группу "Мумий Тролль"

Илья Лагутенко в молодости

С 1987 по 1990 год Лагутенко служил в рядах ВВС Тихоокеанского флота в звании младшего сержанта. После он работал в Лондоне и Китае, п в 1995 году возобновил группу и стал заниматься музыкой.

Альбом "Морская" и "Икра" стали очень известными и прославили группу. Лагутенко активно развивался в этой индустрии, выпуская новые хиты. В 2016 году он стал музыкальным куратором трех международных фестивалей.

Илья Лагутенко основал группу "Мумий Тролль" в 15 лет

Где сейчас Илья Лагутенко и что говорит о войне

Вместе с женой артист давно переехал в Лос-Анджелес (США), где у него есть особняк. Лагутенко числится президентом компании Captain Music, которая зарегистрирована в одном из деловых центров.

Солист группы "Мумий Тролль" развивает в Америке новый проект, рассчитанный на англоязычную аудиторию, под названием "Уилл Лаут". Под этим псевдонимом Лагутенко уже записал несколько композиций и выпустил клипы. Он гастролирует по городам США.

Что касается войны, то артист неоднократно приезжал в Украину с концертами, когда началось полномасштабное вторжение, он осудил путинскую агрессию. Группа опубликовала пост, в котором было написано: "Ні війні". А в марте 2022 года появилась публикация, в которой Лагутенко объявил, что группа "Мумий Тролль" приостанавливает концертную деятельность, подчеркнув, что они создавали песни, чтобі объединять слушателей России, Украины и других стран, но музыка сорвалась и сейчас нужен мир.

Илья Лагутенко осудил войну против Украины

Но при этом, Лагутенко продолжает зарабатывать в России, поскольку у него там есть действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Отчетность проходит через третьих лиц, но часть прибыли принадлежит музыканту. На бизнесе в РФ артист, согласно данным за июнь 2024 года, уже заработал 19,3 миллиона рублей (193 тысячи долларов).

Илья Лагутенко живет и работает в США

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне звезда Comedy Woman Катерина Варнава. Телеведущая несколько лет работала в Украине.