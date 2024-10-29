Народився в Україні, але продався за рублі. Що говорить про війну співак Олександр Сєров і як змінився

Попри вік, артист продовжує творчу діяльність

Олександр Сєров — відомий артист, який, як і Вадим Казаченко, народився та розпочинав кар'єру в Україні. Свого часу він збирав повні зали та був справжнім секс-символом. Однак Сєров продався за рублі та підтримує путінський режим.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де зараз перебуває артист, якому виповнилося 75 років. Також ми дізналися, що Олександр Сєров говорить про війну.

Творчий шлях Олександра Сєрова

Співак народився у 1954 році в селі Ковалівка Миколаївської області. Його вихованням переважно займалася бабуся і дідусь. Саме вони відвели його до першого класу. У дитинстві Олександр захоплювався музикою, грав у шкільному оркестрі на альті, а у 1970 році закінчив Миколаївське музичне училище за класом кларнета, потім на три роки вирушив служити в армію.

Олександр Сєров народився та виріс в Україні

У 1973 році Сєров переїхав до Краснодара і став виступати в місцевому ВІА "Іва". Зліт його кар’єри розпочався з 1980 року, коли артист розпочав співпрацю із сестрами Софії Ротару. У 1983 році Сєров здобув перемогу на конкурсі соціалістичної співдружності в Ялті.

Через два роки вийшла його платівка "Світ для закоханих" і він почав підкорювати публіку своїми хітами, продовжувати виступи на фестивалях та гастролювати різними містами. Більшу частину композицій для платівки "Світ для закоханих" записав Ігор Крутой, зробивши із Сєрова суперзірку.

Олександр Сєров виступав в анексованому Криму

Александар Сєров активно випускав альбоми й у 2004 році отримав звання "Народного артиста Росії", а через рік виступив у Кремлі. Його талант відзначили також нагородою "Золотий грамофон". З того часу він активно розвивався у творчій кар’єрі. Його останній альбом вийшов 2020 року.

Виступ в анексованому Криму

Олександр Сєров давно живе та будує кар’єру в Росії, але в Україні у нього залишилися родичі. У 2017 році він незаконно перетнув кордон, виступивши в анексованому Криму, потім нарікав, що йому "перекрили" в’їзд в Україну.

У 2020 році співак вирішив приїхати з концертом до Києва. Його піар-менеджер Олександр Орлов заявляв, що Сєров хоче приїхати з виступом в Україну із чистою совістю та обіцяє співати українські пісні. У колективі артиста навіть готували звернення до українського парламенту із проханням дозволити Сєрову провести концерт у столиці.

За словами піар-менеджера, Сєров не мав гастролей у Криму, він приїжджав на ювілей до товариша по службі й нібито не знав, що для виїзду на територію півострова потрібно було перетинати кордон через Україну. Орлов зазначив, що артист та його колектив справді винні, каються і визнають позицію України.

Олександр Сєров підтримав війну проти України

У СБУ зазначили, що Сєров не має заборони на в’їзд в Україну (згідно з запитом від 21 січня 2020 року), але Держприкордонслужба поінформована про факт порушення правил перетину кордону. Інформації про те, що концерт Сєрова в Києві все ж таки відбувся — немає, оскільки багато хто був проти виступу артиста.

У 2021 році в одному з інтерв’ю він заявив, що не був в Україні сім років, але сподівається на можливі концерти й хоче виступати з українським репертуаром. Він заявляв, що його повага до української пісні безмірна, оскільки вона виростила його як музиканта.

Де зараз Олександр Сєров і що говорить про війну

У 2023 році співак розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його поведінку "неадекватною та жахливою". Сєров заявив, що був знайомий із Зеленським, оскільки виступав у нього на програмі 10 років тому. Артист заявив, що президент України "ліг під Америку і що у нього поїхав дах".

Олександр Сєров критикував поведінку Володимира Зеленського

Щодо війни, то Олександр Сєров визначився зі своєю позицією. Він зрадив Україну та підтримав так зване "СВО". За його словами, російські військові "роблять святу справу".

Артист живе у Російській Федерації, і у свої 73 роки продовжує займатися творчою діяльністю. Його пісні були використані в гучному серіалі "Слово пацана" і це підвищили популярність Сєрова, тому зараз він гастролює з концертами російськими містами.

"Телеграф" писав раніше, де зараз дует "Кролики". Ми дізналися, що вони кажуть про війну в Україні.