Несмотря на возраст артист продолжает творческую деятельность

Александр Серов — известный артист, который как и Вадим Казаченко, родился и начинал карьеру в Украине. В свое время он собирал полные залы и был настоящим секс-символом. Однако Серов продался за рубли и поддерживает путинский режим.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится артист, которому исполнилось 75 лет. Также мы узнали, что Александр Серов говорит о войне.

Творческий путь Александра Серова

Певец родился в 1954 году в селе Ковалевка в Николаевской области. Его воспитанием в основном занималась бабушка и дедушка. Именно они отвели его в первый клас. В детстве Александр увлекался музыкой, играл в школьном оркестре на альте, а в 1970-м году окончил Николаевское музыкальное училище по классу кларнета, затем на три года отправился служить в армию.

Александр Серов родился и вырос в Украине

В 1973 году Серов переехал в Краснодар и стал выступать в местном ВИА "Ива". Взлет его карьеры начался с 1980 года, когда артист начал сотрудничество с сестрами Софии Ротару. В 1983 году Серов одержал победу на конкурсе социалистического содружества в Ялте.

Через два года вышла его пластинка "Мир для влюбленных" и он начал покорять публику своими хитами, продолжать выступления на фестивалях и гастролировать по разным городам. Большую часть композиций для пластинки "Мир для влюбленных" записал Игорь Крутой, сделав из Серова суперзвезду.

Александр Серов выступал в аннексированном Крыму

Александар Серов активно выпускал альбомы и в 2004 году получил звание "Народного артиста России", а через он выступил в Кремле. Его талант отметили также наградой "Золотой граммофон". С тех пор он активно развивался в творческой карьере. Его последний альбом вышел в 2020-м году.

Выступление в аннексированном Крыму

Александр Серов давно живет и строит карьеру в России, но в Украине у него остались родственники. В 2017 году он незаконно пересек границу, выступив в аннексированном Крыму, потом сетовал, что ему "перекрыли" въезд в Украину.

В 2020 году певец решил приехать с концертом в Киев. Его пиар-менеджер Александр Орлов заявлял, что Серов хочет приехать с выступлением в Украину с чистой совестью и обещает петь украинские песни. В коллективе артиста даже готовили обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить Серову провести концерт в столице.

По словам пиар-менеджера, у Серова не было гастролей в Крыму, он приезжал на юбилей к сослуживцу и якобы не знал, что для выезда на территорию полуострова нужно было пересекать границу через Украину. Орлов отметил, что артист и его коллектив действительно виноваты, раскаиваются и признают позицию Украину.

Александр Серов поддержал войну против Украины

В СБУ отметили, что у Серова нет запрета на въезд в Украину (согласно запросу от 21 января 2020 года), но Госпогранслужба проинформирована о факте нарушения правил пересечения границы. Информации о том, что концерт Серова в Киеве все же состоялся — нет, поскольку многие были против выступления артиста.

В 2021 году в одном из интервью он заявил, что не был в Украине семь лет, но надеется на возможные концерты и хочет выступать с украинским репертуаром. Он заявлял, что его уважение к украинской песне безмерно, поскольку она взрастила его как музыканта.

Где сейчас Александр Серов и что говорит о войне

В 2023 году певец раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его поведение "неадекватным и чудовищным". Серов заявил, что был знаком с Зеленским, поскольку выступал у него на программе 10 лет назад. Артист заявил, что президент Украины "лег под Америку и что у него поехала крыша".

Александр Серов критиковал поведение Владимира Зеленского

Что касается войны, то Александр Серов определился со своей позицией. Он предал Украину и поддержал так называемое "СВО". По его словам, российские военные "делают святое дело".

Артист живет в Российской Федерации, и в свои 75 лет продолжает заниматься творческой деятельностью. Его песни были использованы в нашумевшем сериале "Слово пацана" и это повысили популярность Серова, поэтому сейчас он гастролирует с концертами по российским городам.

