Выехали из Украины, но помогают ВСУ: где сейчас звезды сериала "Когда мы дома" Татьяна и Анатолий Зиновенко

Актеры не забывают о родной стране

Многие артисты в начале полномасштабной войны выехали из Украины. Звезды сериала "Когда мы дома" Татьяна и Анатолий Зиновенко нашли временное убежище в Дании, где продолжили играть в спектаклях и помогать армии. Актеру сегодня, 13 марта, исполнилось 65 лет.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находятся актеры и как живут. Мы выяснили некоторые факты.

Куда пропали Татьяна и Анатолий Зиновенко

Украинская актриса Татьяна Зиновенко, известная зрителям благодаря сериалам "Когда мы дома", "Слуга народа" и "Село на миллион", а также ее супруг Анатолий Зиновенко, снявшийся в кинолентах "Когда мы дома. Вместе к победе" и "Юрчишины", сейчас живут за границей. Им пришлось выехать в начале войны, поскольку в Киеве было неспокойно и часто раздавались взрывы.

Татьяна и Анатолий Зиновенко переехали в Данию

Сначала актеры несколько дней жили вместе с дочерью и ее маленьким сыном на Виноградаре, потом приняли решение выезжать за границу. Им написала знакомая и позвала их в Данию, отметив, что страна помогает и принимает беженцев.

В интервью OBOZ.UA Татьяна рассказала, что их встретили на границе, усадили в машину и поселили в доме. Но в нем не было отопления, хотя тогда они даже не заметили этого, поскольку главным было то, что их семья в безопасности. В Дании актеры живут уже пятый год.

Татьяна и Анатолий Зиновенко представили спектакль "Спецоперация"

Более того, звезды сериала "Когда мы дома" продолжили за границей заниматься любимым делом, хотя это было нелегко. Анатолий Зиновенко решил написать пьесу из всех историй, которые они видели и слышали о войне. Потом их пригласили в местный театр, где они сыграли премьеру спектакля "Спецоперация", параллельно собирая деньги на украинскую армию. Также они выступили в Литве и объездили практически всю Данию с этой постановкой.

Звезды сериала "Когда мы дома" поддерживают Украину

Спектакль Татьяны и Анатолия Зиновенко

Кроме того, Татьяна и Анатолий Зиновенко, находясь за рубежом, снялись в продолжении сериала "Когда мы дома". В Дании они также поставили на сцене театра сказку для детей, которую играют на датском и украинском языках. Актеры ведут "Клуб 55+" — организацию, которую волонтеры организовали для украинцев, переехавшим в период войны. И еще являются руководителями тееатральной БУМ-студии "Актория"

Известно, что война болезненно коснулась семьи Зиновенко. У Анатолия на фронте погиб родной брат. Ему было 59 лет и он ушел на службу добровольцем. Для актера это большая потеряла и он тяжело переживает утрату близкого человека.

Родной брат Анатолия Зиновенко

