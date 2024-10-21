Путин "убил" ее маму-одесситку. Где сейчас и что говорит о войне певица Тамара Гвердцители

После 24 февраля 2022 года артистка уехала из РФ

Грузинская певица Тамара Гвердцители пользовалась широкой популярностью не только на родине, но и в России и Украине. В 2014 году, во время Майдана, она была тренером в украинском шоу "Голос країни" и часто бывала в Одессе, откуда родом ее мать.

Что нужно знать:

Тамара Гвердцители родилась в Тбилиси в семье с грузинскими и одесско-еврейскими корнями

До 2022 года она активно работала в России, но после начала полномасштабной войны уехала из страны

Война в Украине особенно болезненно отразилась на ее маме-одесситке

Что известно о Тамаре Гвердцители

Родилась в Тбилиси 18 января 1962 года (64 года). Происходит из древнего грузинского дворянского рода Гвердцители по отцовской линии. Родственники по маминой стороне, одесские евреи, были вынуждены покинуть родной город, спасаясь от немецких войск, и после долгих скитаний обосновались в Тбилиси.

На ее счету 17 выпущенных музыкальных альбомов. Певица исполняет песни на грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском и немецком языках. Не раз выступала с французской звездой Мишелем Леграном.

Гвердцители в молодости

Мама Тамары, Инна Кофман, была учительницей русского языка и литературы. Женщина очень любила Одессу несмотря на то, что последние 10 лет прожила с дочерью в Москве.

Тамара Гвердцители с мамой

Тамара Гвердцители и война в Украине

До 2022 года грузинка практически не покидала Россию и развлекала россиян. Исполнительница выходила на одну сцену с путинистами и нередко получала от российского диктатора благодарности за свое творчество в РФ.

24 февраля 2022 года Тамара Гвердцители в последний раз выложила в Инстаграме пост, где поздравила с российским Днем защитника Отечества. После этого артистка закрыла комментарии. Долгое время она была немногословной, но демонстрировала свою позицию действиями.

Весной 2022 года она уехала из России вместе с мамой Инной, и с тех пор больше не возвращалась в страну-террористку. Певица отменила концерты в России и убрала из своей программы песни на русском языке. Живет на две страны — в Грузии и США.

Украинский поэт-песенник Юрий Рыбчинский, который написал для Тамары Гвердцители не одну песню ("Виват, Король!", "Скрипка грає"), в интервью на YouTube-канале "ДІМ" в апреле 2024 года поделился, что после вторжения мать певицы начала постепенно угасать. То, что происходило с Украиной, особенно с ее родной Одессой, глубоко ранило женщину. В тот год осенью она скончалась. "Это Путин убил мою маму", — цитировал Гвердцители украинский поэт-песенник.

Певица с мамой-одесситкой

С Гвердцители мы встречались уже после войны, в Испании виделись с ней. Мама – одесситка. А всю жизнь мама и Тамара были неразлучные. Это для нее как правая рука. Они привыкли вместе быть. И мама очень хорошая женщина была. И когда началась война, когда начались бомбардировки Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу, Одессу-маму бомбят – мы прощаемся с Россией". И несмотря на то, что там и имущество, и квартира, и все. Они больше 10 лет прожили в Москве. И они вернулись в Грузию. Но она так переживала, мама, что умерла. Поэтому Тамара говорит: "Это путин убил мою маму". Она не простила смерть мамы. Для нее это настоящая трагедия Юрий Рыбчинский

Лишь в 2023 году Гвердцители осторожно выразила политическую позицию на концерте в Казахстане. "Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас в душе должен зажечь свою свечу добра, мира, человечности", – сказала тогда артистка. В том же году в Молдове со слезами на глазах она исполнила любимую украинскую песню мамы – "Скрипка играет".

